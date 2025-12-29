Γεωργιάδης: «Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους, δεν είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος είναι στο πλευρό τους»

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ωστόσο πιστεύει ότι πλέον ο κόσμος δεν είναι στο πλευρό τους και πως οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με αυτά που ζητούν.

Σχολιάζοντας το θέμα των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο υπουργός Υγείας είπε χαρακτηριστικά: «Οι αγρότες, που αγαπώ, χάνουν το δίκιο τους. Η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Ακούω ότι κάποιοι ζητούν διπλασιασμό των συντάξεων. Δηλαδή κλείνουν τους δρόμους επειδή θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να τους κλείσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή θέλουν τριπλάσια, να τους κλείσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι επειδή θέλουν τετραπλάσια σύνταξη. Αυτό είναι σοβαρό αγροτικό αίτημα; Δηλαδή εκβιάζω την υπόλοιπη κοινωνία, αν δεν πάρω διπλάσια σύνταξη; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε επίσης ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον στο πλευρό των αγροτών, εξαιτίας της ταλαιπωρίας στις εθνικές οδούς: «Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες είναι στο πλευρό τους. Αυτοί που περίμεναν 30 ώρες στον δρόμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπέρ των αγροτών. Κι αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Να κλείσουν τους δρόμους κάποιοι, ας πούμε, επειδή θέλουν να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας; Μπορεί να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας και δεν το ήξερα; Αυτό είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Πώς θα το καταργήσει ο Μητσοτάκης;».