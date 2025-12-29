Μπλόκα: Καμία ταλαιπωρία (το είπαν και οι δημοσκοπήσεις)

Πάει η έξοδος των Χριστουγέννων. Τη «φάγαμε». Πάμε τώρα για την Πρωτοχρονιά, για τα Θεοφάνεια και έχει ο Θεός.

Έτσι όπως πάει το αγροτικό μπορεί εν τέλει να επιβεβαιωθεί ένας παραγωγός που τον άκουσα σε κανάλι να δηλώνει πως και το Πάσχα μπορεί να τους βρει στα ίδια σημεία.

Θα είδατε φαντάζομαι τις εικόνες από χθες το βράδυ με τις ουρές των χιλιομέτρων από τους εκδρομείς σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και η αλήθεια είναι πως κάποιοι εξ' αυτών μπροστά στις κάμερες φώναζαν απαιτητικά προς τους αστυνομικούς να ανοίξουν τους δρόμους για να πάνε στους προορισμούς τους...

Από την άλλη βέβαια θα μου πείτε πως σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, οκτώ στους δέκα στηρίζουν τα αγροτικά αιτήματα και περίπου επτά στους δέκα δεν έχουν πρόβλημα με τη μορφή των κινητοποιήσεων αγροτών ακόμα και εάν πρόκειται για κλείσιμο δρόμων κτλ.

Και οι μπάρες των διοδίων άνοιξαν - ίσως το κάνω και εγώ στην Αττική Οδό για την τιμή του e-pass -και φρούτα μοιράστηκαν και όλα καλά.

Οπότε δεν πολυκατάλαβα γιατί υπήρξε αυτός ο εκνευρισμός που είδα χθες σε κάποια δελτία Ειδήσεων από οδηγούς που μπορεί να έμειναν για κάποιες παραπάνω ώρες επάνω στο τιμόνι.

Εκτός και εάν κάποιος λογικός άνθρωπος θεωρεί δεδομένο ότι η τροχαία θα επιτρέψει μαζική κίνηση οχημάτων μέσα από μπλόκα χιλιάδων τρακτέρ. Είναι και αυτό μία άποψη.