Ο πρώτος υπουργός που έπεσε επάνω στα μπλόκα

Eurokinissi
Εκτός από τα ωραία και γιορτινά happenings στα αγροτικά μπλόκα, απ' ότι θα διαβάσατε, υπήρξε και αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς που ήθελαν να ταξιδέψουν προς την περιφέρεια για τα Χριστούγεννα και ανάλογη στην επιστροφή τους. 

Να σας ενημερώσω πως ο πρώτος υπουργός που ήρθε «αντιμέτωπος» με τα μπλόκα ήταν ο Δημήτρης Παπαστεργίου. 

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφυγε κάπως φουριόζος μετά από το τελευταίο υπουργικό Συμβούλιο, μήπως και προλάβει τα μπλόκα αλλά εξ' όσων έμαθα είχε την... ατυχία να ζήσει από πρώτο χέρι τις ώρες της μεγάλης ταλαιπωρίας στις εθνικές οδούς.  


