Μητσοτάκης στο Action24: Τραμπουκισμοί σε αγρότες που θέλουν διάλογο - Δεν κλείνει η τροχαία δρόμους

Νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες αλλά και αιχμές κατά συγκεκριμένων συνδικαλιστών στα μπλόκα. «Άκουσα μέχρι και το ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους» λέει ο κ. Μητσοτάκης.

Φωτ. Αρχείου / Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Πρέπει μέχρι τα Φώτα να δείξουμε όλοι κατανόηση και οι αγρότες να διευκολύνουν όσους θέλουν να ταξιδέψουν, άκουσα μέχρι και το ότι τους δρόμους τους κλείνει η τροχαία. Δουλειά της τροχαίας είναι όταν ανοίγει ένας δρόμος να ανοίγει με ασφάλεια. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Action24 έστειλε νέο μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και για τις δικές της ευθύνες. 

Ο Πρωθυπουργός άφησε ωστόσο αιχμές για συγκεκριμένους συνδικαλιστές σε μπλόκα οι οποίοι, όπως είπε, τραμπουκίζουν όσους θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση προκειμένου «να μη σπάσει το μέτωπο».  

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθηναΐδα Νέγκα θα μεταδοθεί στις 20:00

