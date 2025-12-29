Μητσοτάκης στο Action24: Τραμπουκισμοί σε αγρότες που θέλουν διάλογο - Δεν κλείνει η τροχαία δρόμους

«Πρέπει μέχρι τα Φώτα να δείξουμε όλοι κατανόηση και οι αγρότες να διευκολύνουν όσους θέλουν να ταξιδέψουν, άκουσα μέχρι και το ότι τους δρόμους τους κλείνει η τροχαία. Δουλειά της τροχαίας είναι όταν ανοίγει ένας δρόμος να ανοίγει με ασφάλεια. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Action24 έστειλε νέο μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και για τις δικές της ευθύνες.

Ο Πρωθυπουργός άφησε ωστόσο αιχμές για συγκεκριμένους συνδικαλιστές σε μπλόκα οι οποίοι, όπως είπε, τραμπουκίζουν όσους θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση προκειμένου «να μη σπάσει το μέτωπο».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθηναΐδα Νέγκα θα μεταδοθεί στις 20:00