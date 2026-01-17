Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα - Στο νοσοκομείο 2 άτομα, διασωληνώθηκε μία γυναίκα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε σπίτι στην Χαλκίδα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί και να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, όπως αναφέρει το evima.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr το ένα άτομο που είναι γυναίκα διασωληνώθηκε και το άλλο που είναι επίσης γυναίκα δεν διασωληνώθηκε. Παράλληλα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα διπλανά σπίτια, για λόγους ασφαλείας.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.