Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, πού κλείνουν δρόμοι - «Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων

Στις επάλξεις παραμένουν οι αγρότες, που μετά τα Χριστούγεννα εμφανίζονται αποφασισμένοι να περάσουν και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, καθώς δεν φαίνεται να τους ικανοποιούν όσα έχουν ακούσει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες εξετάζουν με προσοχή τις επόμενες κινήσεις τους και η στάση που θα κρατήσουν στη συνέχεια αναμένεται να καθοριστεί από την επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη. Αυτή ενδεχομένως να γίνει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 είτε στα Μάλγαρα, είτε στη Νίκαια. Στην πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι όλες οι απόψεις και να αποφασιστεί πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, την ώρα πάντως που οι αγρότες τονίζουν ότι το μέτωπό τους παραμένει αρραγές.



Πού κλείνουν δρόμοι



Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις μετά τη σύντομη διακοπή για τις εορτές των Χριστουγέννων και όπως έγινε γνωστό στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων.

Στα διόδια Μαλγάρων εξάλλου, άνοιξαν χθες Κυριακή (28/12) και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Σήμερα (29/12) στις 12:00 οι αγρότες θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.



Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57.

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων



Παρά το γεγονός ότι οι αγρότες φρόντισαν να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων, βάζοντας στην άκρη τα τρακτέρ, όσοι ταξίδεψαν την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και απίστευτη ταλαιπωρία. Η επιστροφή δεν ήταν απρόσκοπτη, έστω κι αν άνοιξαν τμήματα των δρόμων και δόθηκαν λωρίδες κυκλοφορίας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν, όπως και στην έξοδο των Χριστουγέννων, στον άξονα Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ) και ειδικά στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου. Εκεί, οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες και χρειάστηκε να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων, κατόπιν οδηγιών της Τροχαίας.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χιλιάδες εκδρομείς έκαναν πάρα πολλές ώρες να επιστρέψουν στη βάση τους, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκαν πάνω από 10-12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αθήνα και αντίστροφα.



Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.



Στη Νίκαια, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 5 το απόγευμα.



Την ίδια ώρα, στη Νίκαια σκληραίνει η στάση των αγροτών, με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας- Βόλου. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.



Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα (29/12), με επαναλειτουργία την Τρίτη (30/12) για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.