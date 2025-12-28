Βίντεο από drone: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθηνών-Λαμίας λόγω των μπλόκων

Μεγάλη είναι και σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η ταλαιπωρία στο οδικό δίκτυο της χώρας για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα, λόγω των αγροτικών μπλόκων.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα lamiareport, από το μεσημέρι και όσο οι ώρες περνούν η κίνηση αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, με τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα για οδηγούς και επιβάτες.



Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 15:00, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες θα μεγαλώνουν όσο θα περνούν οι ώρες.



Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.



Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Εικόνες από το drone