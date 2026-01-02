Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο το Σάββατο 3 Γενάρη

Ακυρώνονται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο που ήταν προγραμματισμένα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα:

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των πλοίων Paros από Πειραιά για Τήνο ακυρώνονται.

Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferreis ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα για Τήνο επίσης δεν θα εκτελεστούν για τα πλοία Θεολόγος και Andros Queen.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους.

Τι αναφέρει η Blue Star Ferries

Παράλληλα, με ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries ενημερώνει για τροποποιήσεις σε δρομολόγια αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:

Blue Star Mykonos

Σάββατο 03/01/2026: Άφιξη στη Μυτιλήνη στις 07:30 - παραμονή στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Αναχώρηση στις 17:00 (αντί 08:45) για Λήμνο 21:05-21:30, άφιξη στη Θεσσαλονίκη 03:05.

Κυριακή 04/01/2026: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 07:00 (αντί 03/01/2026 στις 21:30) για Λήμνο 12:30-13:00, Μυτιλήνη 17:05-18:00, Χίο 20:15-20:35, Βαθύ 23:10-23:40, Καρλόβασι 00:20-00:50, Φούρνοι 01:40-01:50, Εύδηλο 02:45-03:15, Μύκονο 05:20-05:40, Σύρο 06:25-06:45, άφιξη στον Πειραιά στις 10:20 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

Blue Star Paros

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30 για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας. Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

Blue Star Delos

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

Ταχύπλοα Σαρωνικού

Τα παρακάτω δρομολόγια ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 02/01/2026 στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Σάββατο 03/01/2026:

στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

στις 08:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 09:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες με επιστροφή με το FLYING CAT 3

στις 10:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 11:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 3

στις 12:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 14:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 16:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Κυριακή 04/01/2026 στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας».