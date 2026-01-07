Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη στο λιμάνι Ραφήνας λόγω ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, για όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.», ενώ ακυρώνονται και τα αυριανά δρομολόγια του «Andros Queen». Όπως επισημαίνεται, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είναι πιθανό να υπάρξουν επιπλέον ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια από και προς τις Κυκλάδες.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς μέσω των σχετικών ανακοινώσεων και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για νεότερα και επιβεβαίωση των δρομολογίων.