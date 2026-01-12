Αψήφησε ξανά τα μποφόρ ο «Σκοπελίτης»: Εντυπωσιακό βίντεο από τη μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο

Έχει αποδείξει ότι παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα πλοίο. Το «Express Skopelitis» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων στις Κυκλάδες.

Ειδικότερα, για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Είναι ο «κρίκος» με τον έξω κόσμο: φάρμακα, τρόφιμα, καύσιμα, μετακινήσεις και κάθε ανάγκη που δεν μπορεί να περιμένει καλό καιρό. Είναι η καθημερινότητα ενός τόπου που δεν έχει την πολυτέλεια της απομόνωσης.

Το θρυλικό πλοίο δεν σταματά ούτε μπροστά στις φουρτούνες. Βγαίνει στο Αιγαίο ακόμη κι όταν τα κύματα υψώνονται σαν «θεριά». Αυτό συνέβη άλλη μια φορά με την πρόσφατη κακοκαιρία η οποία είχε πολύ ισχυρούς βοριάδες.



Το εντυπωσιακό βίντεο που ακολουθεί έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι τόσο ως ένα σπουδαίο θέαμα. Αλλά ως μια υπενθύμιση της νησιωτικότητας, εκεί όπου η θάλασσα δεν είναι πάντα καρτ ποστάλ, αλλά πρόκληση. Και εκεί όπου κάποιοι συνεχίζουν να τη διασχίζουν καθημερινά, με επαγγελματισμό και αφοσίωση.



Δείτε το (παραχωρημένο από τον Μιχάλη Φραγκουλόπουλο) βίντεο του Cyclades24: