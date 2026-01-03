Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες - Ισχυροί άνεμοι «δένουν» τα πλοία στα λιμάνια

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι των οποίων η ταχύτητα αγγίζει τα 5-6 μποφόρ, με ριπές έως 7 και τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και 8 μποφόρ.

Ως αποτέλεσμα, το Λιμενικό Σώμα έχει εκδώσει απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζονται με αυτό τον τρόπο πολλές νησιωτικές γραμμές.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται είναι τα εξής:

τα υδροπτέρυγα προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού,

από Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες,

από Ραφήνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο – τα πλοία φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι,

κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Πρίνου - Καβάλας.

Τα συμβατικά πλοία που κινούνται εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες.

Σύσταση προς τους επιβάτες

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι πρέπει να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για ενημέρωση σχετικά με ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.