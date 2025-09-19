Η τιτάνια μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos εν μέσω απαγορευτικού - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Η μάχη με τα κύματα έμοιαζε άνιση, αλλά το Blue Star Naxos κατάφερε να τα «δαμάσει» και να εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιό του, παρά το απαγορευτικό απόπλου λόγω των μποφόρ.

Εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται από το Αιγαίο Πέλαγος, εκεί όπου το Blue Star Naxos έδωσε τιτάνια μάχη με τα κύματα και τα μποφόρ. Συγκεκριμένα, οι εικόνες στο βίντεο του cyclades24.gr, είναι από το στενό ανάμεσα στην Πάρο και στη Νάξο και δείχνει το καράβι να συνεχίζει απτόητο τη ρότα του, παρά τον έντονο κυματισμό.

Ο καπετάνιος του πλοίου αποδείχθηκε ατρόμητος και αψήφησε το απαγορευτικό απόπλου, εκτελώντας το δρομολόγιο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νησιών της άγονης γραμμής.

Το απαγορευτικό απόπλου εκδίδεται από τα κεντρικά λιμάνια, ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία που δεν βρίσκονται σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, εκτελούν κανονικά το δρομολόγιό τους.

Η περίπτωση του Knossos Palace

Στο μεταξύ, το βράδυ της Πέμπτης (18/09) την οργή των επιβατών που βρίσκονταν στο πλοίο «Knossos Palace» προκάλεσε η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στη Μήλο, καθώς μόλις είχε ανακοινωθεί έκτακτο απαγορευτικό.

Το πλοίο της εταιρείας Minoan Lines απέπλευσε κανονικά στις 21:00 για να εκτελέσει το δρομολόγιό από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης. Στο δρομολόγιο είχε προγραμματιστεί ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο.

Ωστόσο, λίγο πριν φτάσει εκεί (γύρω στις 23:30) εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων από την ΕΜΥ με αποτέλεσμα ο κατάπλους να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, συνέχισε τον πλου του απευθείας για το Ηράκλειο.