Ταλαιπωρία για 175 επιβάτες του «Knossos Palace» - Το πλοίο δεν έδεσε στη Μήλο, τι λέει η εταιρεία

Την οργή των επιβατών που βρίσκονταν στο πλοίο «Knossos Palace» το βράδυ της Πέμπτης 18/09 προκάλεσε η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στη Μήλο καθώς μόλις είχε ανακοινωθεί έκτακτο απαγορευτικό.

Το πλοίο της εταιρείας Minoan Lines απέπλευσε κανονικά στις 21:00 για να εκτελέσει το δρομολόγιό από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης. Στο δρομολόγιο είχε προγραμματιστεί ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο.

Ωστόσο, λίγο πριν φτάσει, κατά τις 23:30 εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων από την ΕΜΥ με αποτέλεσμα ο κατάπλους να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, συνέχισε τον πλου του απευθείας για το Ηράκλειο.

Ένταση στους επιβάτες

Η απόφαση που ανακοινώθηκε στους επιβάτες μετά τα μεσάνυχτα προκάλεσε την έντονη αντίδρασή των 175 επιβατών που θα αποβιβάζονταν στον Αδάμαντα.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η MINOAN LINES αναφέρεται ότι «για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τους διέθεσε σνακ, ποτά και πρωινό, ενώ εξασφάλισε καμπίνες μέχρι το απόγευμα. Η προώθησή τους θα γίνει με το επόμενο δρομολόγιο».

Ανήλικος επιβάτης εμφάνισε πρόβλημα υγείας

Την ίδια ώρα, ένας ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα ο πλοίαρχος να θέσει τις μηχανές σε «πάσα δύναμη».

Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο στις 04:45, μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ώστε το παιδί να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Το Λιμενικό Σώμα με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το περιστατικό και τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η MINOAN LINES στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών, σεβόμενη τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της MINOAN

«Με την παρούσα ανακοίνωση, η MINOAN LINES επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για το δρομολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 21:00, ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου και τελικό προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με άφιξη στις 06:30 π.μ. Στις 00:00 τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενώ το πλοίο KNOSSOS PALACE βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων αρ.308 από την Ε.Μ.Υ. Κατά συνέπεια η προσέγγιση στο Λιμάνι της Μήλου κρίθηκε πως παρουσίαζε κινδύνους για την ασφάλεια των 900 επιβατών, και το πλοίο συνέχισε απευθείας προς τον τελικό του προορισμό, το Ηράκλειο, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

»Η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό στις 00:48 με εσωτερική ανακοίνωση αλλά και αποστολή Δελτίου Τύπου προς: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, τη Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ. Επιπλέον, το κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας στη Μήλο, συνέδραμε στην ενημέρωση των επιβατών που θα ταξίδευαν από τη Μήλο

Ανακοίνωση εντός του πλοίου ώρα 00:48 της 19ης Σεπτεμβρίου 2025: «Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων αρ.308 της Ε.Μ.Υ. και για λόγους ασφαλείας, το πλοίο δε θα προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου. Παρακαλούνται οι κ.κ επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να επικοινωνήσουν με τη reception για τις σχετικές οδηγίες.»

Η ευθύνη για την έκδοση δελτίων καιρού, ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές και δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, κατανοώντας πλήρως την καταπόνηση των 175 επιβατών που είχαν προορισμό τη Μήλο, η MINOAN LINES προχώρησε άμεσα σε ενέργειες υποστήριξης: προσφέρθηκαν σνακ, χυμοί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και πρωινό μετά την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εταιρεία μετά την αποβίβαση των υπολοίπων επιβατών στο Ηράκλειο, μερίμνησε ώστε στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο, να παρασχεθεί διαμονή σε καμπίνες έως τις 16.00 το απόγευμα, ως μία ακόμη πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο λιμάνι της Μήλου με το επόμενο δρομολόγιο.

»Παράλληλα, κατά την διάρκεια του ταξιδίου ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «KNOSSOS PALACE» Ν. Ηρακλείου 46, ότι ένας ανήλικος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Αλβανίας), έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου». Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η MINOAN LINES αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στη θαλάσσια μεταφορά, προσφέροντας αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες, σεβόμενη πάντα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τις ανάγκες των επιβατών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2810399899 ή γραπτώς στο info@minoan.gr. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη σας».