Ανασχηματισμός στον ορίζοντα (οι αμετακίνητοι γνωρίζουν)

«Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη του στο Action 24 ο πρωθυπουργός. Τι πιο φυσιολογικό, άλλωστε, για έναν πρωθυπουργό να μην προϊδεάζει για τις κυοφορούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς, ως είθισται οι ανασχηματισμοί ουδέποτε προαναγγέλλονται.

Ωστόσο, η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει με ασφάλεια πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθμίζει ήδη όλα τα δεδομένα και σχηματοποιεί στο μυαλό του τις επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr ενημερώνει για τις προθέσεις του ορισμένους Υπουργούς, οι οποίοι δεν θα μετακινηθούν από τους θώκους τους.

Έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε στη στήλη ότι οι κρούσεις του πρωθυπουργού υποδηλώνουν πως ο ανασχηματισμός δεν φαίνεται να αργεί πολύ και είναι σε κάθε περίπτωση υπόθεση ( ολίγων ) εβδομάδων.