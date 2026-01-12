Κασάτκινα – Σάκκαρη 2-0: Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στην Αδελαΐδα και ετοιμάζεται για Αυστραλία

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ντάρια Κασάτκινακαι ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αυστραλίδα Νο. 85 της κατάταξης.

Η Ελληνίδα Νο.52 της παγκόσμιας κατάταξης με αυτή την ήττα με 7-6(2) και 6-4 στα σετ μένει εκτός του τουρνουά και θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του Australian Open.

Θυμίζουμε ότι στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, ο οποίος μπαίνει στη μάχη του τουρνουά της Αδελαΐδας, που αποτελεί και προπομπό του Australian Open.

Ο αγώνας

Στο πρώτο σετ η Κασάτκινα πέρασε μπροστά με break για το 1-0 αλλά η Σάκκαρη αντέδρασε κι έκανε την ανατροπή για το 2-1 στα games. Οι δύο τενίστριες συνέχισαν με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια και με την Ελληνίδα να κάνει το σερί με 0-4 games, όμως η ισοφάριση έγινε ξανά και έφτασαν μέχρι και το tie break. Η Αυστραλίδα τενίστρια πίεσε αρκετά την 30χρονη και την άφησε να κερδίσει μόλις δύο πόντους, πετυχαίνοντας το 7-2 και κλείνοντας το σετ με 7-6(2) games για το 1-0.

Στο δεύτεο σετ και οι δύο τενίστριες συνέχιζαν να πιέζουν η μία την άλλη και έφτασαν ισόπαλες στο 4-4. Η Κασατκίνα πέρασε ξανά μπροστά ενώ η Ελληνίδα είχε υποπέσει σε 43 αβίαστα λάθη μέσα σε συνολικά 22 games και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στην Σάκκαρη. Έτσι κερδίζοντας δύο διαδοχικά games η 28χρονη έκανε το 2-0 στα σετ με 7-6(2) και 6-4 games.