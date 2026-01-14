Από την αφάνεια, εκατομμυριούχος: Ο ερασιτέχνης Tζόρνταν Σμιθ που «καθήλωσε» το παγκόσμιο τένις

Κανείς δεν τον είχε στα υπόψη, κανείς δεν τον περίμενε, όμως, ο Τζόρνταν Σμιθ έγινε μέσα σε λίγα λεπτά το πιο απρόσμενο πρόσωπο του παγκόσμιου τένις, κατακτώντας το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο πρωτότυπο τουρνουά One Point Slam.

Ο Σμιθ, ερασιτέχνης τενίστας χωρίς σημαντικές διακρίσεις στο επαγγελματικό κύκλωμα, συμμετείχε σε μια διοργάνωση όπου κάθε αναμέτρηση κρινόταν σε έναν και μόνο πόντο. Πρόκειται για μια διάταξη που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη, αλλά προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Στο τουρνουά συμμετείχαν έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες, μεταξύ άλλων ο Σίνερ, ο Αλκαράθ και ο Κύργιος. Με καθαρές επιλογές και χωρίς φόβο, κατάφερε να κερδίσει διαδοχικούς αγώνες, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης αντιπάλους που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

Η τελική νίκη ήρθε με έναν μόνο πόντο... τον πιο ακριβοπληρωμένο της ζωής του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ερασιτέχνης τενίστας μετατράπηκε σε εκατομμυριούχο. Το One Point Slam απέδειξε πως το άθλημα μπορεί να γίνει απρόβλεπτο, θεαματικό και ανοιχτό σε εκπλήξεις.