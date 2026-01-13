Απρόσμενο «αντίο» του Τσιτσιπά στην Αδελαΐδα: Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Βούκιτς (vid)

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Αδελαΐδας αποδείχθηκε σύντομη, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε τον αποκλεισμό μόλις από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι εμφανίσεις στο United Cup, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει τις απαντήσεις απέναντι στον Αλεξάνταρ Βούκιτς και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε εξ ολοκλήρου στη διαδικασία των tie-break.

Το ματς

Ο Αυστραλός, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο τουρνουά από τα προκριματικά, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έλλειψη συγκέντρωσης και την πτώση στην ένταση του παιχνιδιού που παρουσίασε ο Τσιτσιπάς. Στο πρώτο σετ, οι δύο αθλητές πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 6-6, όμως στο tie-break ο Βούκιτς αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος, επικρατώντας με 7-3. Η εικόνα δεν άλλαξε δραματικά στο δεύτερο σετ με αποτέλεσμα να ηττηθεί εκ νέου στο tie-break με 7-5 και να αποχαιρετήσει πρόωρα το 250άρι τουρνουά.

Victory for Vukic 🇦🇺



Aleksandar Vukic defeats Tsitsipas 7-6, 7-6 to advance in Adelaide!@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/nnnFlPQxjd — ATP Tour (@atptour) January 13, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα και να αφήσει πίσω του την προβληματική πρεμιέρα στην Αδελαΐδα, εστιάζοντας πλέον στην προετοιμασία του για το Australian Open.