Σπορ Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς

Απρόσμενο «αντίο» του Τσιτσιπά στην Αδελαΐδα: Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Βούκιτς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Αλεκσάνταρ Βούκιτς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ στον 1ο γύρο του 250αριού της Αδελαΐδας και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Αδελαΐδας αποδείχθηκε σύντομη, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε τον αποκλεισμό μόλις από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι εμφανίσεις στο United Cup, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει τις απαντήσεις απέναντι στον Αλεξάνταρ Βούκιτς και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε εξ ολοκλήρου στη διαδικασία των tie-break.

Το ματς

Ο Αυστραλός, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο τουρνουά από τα προκριματικά, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έλλειψη συγκέντρωσης και την πτώση στην ένταση του παιχνιδιού που παρουσίασε ο Τσιτσιπάς. Στο πρώτο σετ, οι δύο αθλητές πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 6-6, όμως στο tie-break ο Βούκιτς αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος, επικρατώντας με 7-3. Η εικόνα δεν άλλαξε δραματικά στο δεύτερο σετ με αποτέλεσμα να ηττηθεί εκ νέου στο tie-break με 7-5 και να αποχαιρετήσει πρόωρα το 250άρι τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα και να αφήσει πίσω του την προβληματική πρεμιέρα στην Αδελαΐδα, εστιάζοντας πλέον στην προετοιμασία του για το Australian Open.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader