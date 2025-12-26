Αιχμές Μπαντόσα για Τσιτσιπά: «Άτομα με απογοήτευσαν, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που με πόνεσαν»

Μετά το περιβόητο σχόλιο περί «χρυσού μεταλλίου για τον μεγαλύτερο βλάκα», μέσω του οποίου επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός της με τον Τσιτσιπά, η Πάουλα Μπαντόσα ξεκαθαρίζει πως δεν κρατά κακίες και κάνει τον δικό της απολογισμό για το 2025.

Η Ισπανίδα τενίστρια προχώρησε σε μια ανασκόπηση της χρονιάς μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, αφήνοντας σαφείς αιχμές -έστω και έμμεσα- για όσα τη σημάδεψαν, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Το 2025 δεν ήταν εύκολο για την Μπαντόσα, η οποία ταλαιπωρήθηκε ξανά από προβλήματα στη μέση, γεγονός που επηρέασε άμεσα την πορεία της στο tour και την έριξε μέχρι το Νο.25 της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα, η χρονιά σημαδεύτηκε και από τον χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Έλληνα τενίστα να προχωρά σύντομα σε νέα σχέση.

Μέσα από το μήνυμά της, η Μπαντόσα έδειξε πως αφήνει πίσω της την πίκρα και κοιτά μπροστά με ωριμότητα και αυτογνωσία.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μπαντόσα στο Instagram

«Φέτος συνέβησαν πράγματα που σημάδεψαν την καρδιά μου: άτομα που με απογοήτευσαν, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και στιγμές που με πόνεσαν πιο πολύ απ' όσο φανταζόμουν. Κάθε τέτοια στιγμή με έμαθε πως κάθε απογοήτευση με κάνει και δυνατότερη.



Έμαθα να προχωράω χωρίς να κρατάω κακία και να κρατάω τα καλά. Πάνω απ' όλα, έμαθα ότι είναι σημαντικό να ξέρεις ποιος είσαι, να μένεις πιστός στον εαυτό σου και να περπατάς με αγνή καρδιά. Αυτή η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη, γι' αυτό και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».