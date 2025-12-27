Από το Australian Open στο OnlyFans μετά την επέμβαση αύξησης στήθους η Οσεάν Ντοντέν

Η Οσεάν Ντοντέν, 29 ετών, δεν περνά απαρατήρητη ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδων. Τον Ιανουάριο του 2024 είχε ξεχωρίσει με την πορεία της ως τους «16» στο Australian Open, αλλά τους τελευταίους μήνες η ζωή της έφερε ανατροπές. Ένα σοβαρό πρόβλημα στο αυτί την ανάγκασε να απομακρυνθεί προσωρινά από το τένις και να σταματήσει τη δράση για αρκετούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ντοντέν αποφάσισε να πραγματοποιήσει επέμβαση αύξησης στήθους. Η ίδια εξηγεί πως ήθελε πολύ καιρό αυτή την αλλαγή και ότι το διάλειμμα από τους αγώνες ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να το κάνει, χωρίς να επηρεαστεί η αγωνιστική της πορεία.





Η Γαλλίδα τενίστρια δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια την επιλογή της, δείχνοντας άνεση με την εικόνα της και το νέο της σώμα. Παράλληλα, έκανε και δεύτερη έκπληξη: υπέγραψε χορηγία με το OnlyFans, εκμεταλλευόμενη τη δημοσιότητα και το ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα της πορεία.