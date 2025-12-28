Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων σε Premier League, Serie A, Κόπα Άφρικα και η δράση στη GBL

Σπορ Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Αθλητικές Μεταδόσεις Premier League Serie A Κόπα Αφρικα Basket League

Πού θα δείτε τα παιχνίδια του αγγλικού και του ιταλικού πρωταθλήματος, τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και τα ματς της GBL.

Περιορισμένη είναι η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο, καθώς μόνο η Premier League και η Serie A ρίχνονται στη «μάχη». Στην Αγγλία, την Κυριακή (28/12) ξεχωρίζουν δύο αναμετρήσεις. Στις 16:00 η Σάντερλαντ υποδέχεται τη Λιντς, ενώ στις 18:30 η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την Τότεναμ. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Novasports Premier League.

Στην Ιταλία, η Serie A περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες. Η Μίλαν υποδέχεται τη Βερόνα στις 13:30 (Cosmote Sport1 HD), ενώ στις 16:00 η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της Κρεμονέζε, επίσης από το ίδιο κανάλι. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Μπολόνια – Σασουόλο στις 19:00 και ολοκληρώνεται με το μεγάλο ματς Αταλάντα – Ίντερ στις 21:45, αμφότερα σε μετάδοση από το Cosmote Sport1 HD.

Την ίδια ώρα, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η φάση των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Την Κυριακή (28/12) το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις: στις 14:30 η Γκαμπόν αντιμετωπίζει τη Μοζαμβίκη, στις 17:00 η Γουινέα το Σουδάν, στις 19:30 η Αλγερία τη Μπουρκίνα Φάσο και στις 22:00 η Ακτή Ελεφαντοστού το Καμερούν. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 Sports.

Στο μπάσκετ, η 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 16:00 το Περιστέρι κοντράρεται με τον Προμηθέα Πάτρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

