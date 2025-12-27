Αειθαλής Ρονάλντο στα 956 γκολ και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδεικνύει ξανά πως η παραγωγικότητα δεν έχει ηλικία. Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Οκχντούντ, ο Πορτογάλος επιθετικός βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του, φτάνοντας συνολικά τα 956 γκολ.



Ο αρχηγός της Αλ Νασρ άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος άψογα τη φάση μέσα στην περιοχή, δείχνοντας ότι το ένστικτο του σκόρερ παραμένει αναλλοίωτο. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ήρθε και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, με ψύχραιμο τελείωμα, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του από νωρίς.

Cristiano Ronaldo scoring is the only thing consistent in football.

Πέρα από τη σημασία τους για το αποτέλεσμα, τα συγκεκριμένα γκολ είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα και σε ατομικό επίπεδο. Ο Ρονάλντο έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, επίδοση που καταγράφει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του στο σκοράρισμα σε βάθος χρόνου.

At 40 years old Cristiano Ronaldo has just played his 1300th professional game





Με το 2026 να πλησιάζει και τον ίδιο να βαδίζει προς τα 41, η συζήτηση γύρω από το φράγμα των 1.000 γκολ γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική.