Μόλις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες στη λίστα των 25 με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία του Forbes για το 2025

Η ετήσια λίστα του Forbes με τις πιο πολύτιμες αθλητικές ομάδες στον κόσμο για το 2025 έγινε γνωστή και περιλαμβάνει μόλις δύο εκπροσώπους από τον «βασιλιά των σπορ». Η λίστα αυτή αποτυπώνει τη δομή, τη σταθερότητα και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε άθλημα. Και μέσα σε αυτή την παγκόσμια οικονομική ιεραρχία, το ποδόσφαιρο εμφανίζεται με περιορισμένη παρουσία. Μόλις δύο ποδοσφαιρικοί σύλλογοι καταφέρνουν να βρεθούν στο Top-25 της κατάταξης.



Οι δύο αυτοί σύλλογοι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αποτιμήσεις που αγγίζουν τα 6,75 και 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Πρόκειται για τους μοναδικούς εκπροσώπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ανάμεσα στους 25 ισχυρότερους αθλητικούς οργανισμούς του πλανήτη, σε μια λίστα που κατά τα άλλα κατακλύζεται από ομάδες του NFL και, σε δεύτερο βαθμό, του NBA.

X/@primevideosport

Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της λίστας είναι εντυπωσιακό. Οι 25 κορυφαίες ομάδες ξεπερνούν αθροιστικά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία, με αρκετούς οργανισμούς να κινούνται σε αποτιμήσεις άνω των 8, 9 ή και 10 δισ. δολαρίων. Η κορυφή ανήκει σε ομάδα του NFL, με αξία που φτάνει τα 13 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια από την πιο ακριβή ποδοσφαιρική ομάδα παγκοσμίως.



Το στοιχείο αυτό δεν σχετίζεται με τη δημοφιλία. Το ποδόσφαιρο παραμένει το δημοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη, με παγκόσμια εμβέλεια που καμία αμερικανική λίγκα δεν μπορεί να αγγίξει. Η διαφορά βρίσκεται στο επιχειρηματικό μοντέλο. Τα αμερικανικά πρωταθλήματα λειτουργούν σε ένα κλειστό, αυστηρά ελεγχόμενο σύστημα, με κεντρικά τηλεοπτικά συμβόλαια, εγγυημένη κατανομή εσόδων και περιορισμούς στο κόστος. Η οικονομική αξία μιας ομάδας δεν εξαρτάται άμεσα από την αγωνιστική της επιτυχία.



Στον αντίποδα, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα δεμένο με την απόδοση στο γήπεδο. Η συμμετοχή στο Champions League, οι πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οι μεταγραφικές υπεραξίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα. Αυτό δημιουργεί έντονες διακυμάνσεις και περιορίζει τη δυνατότητα σταθερής αύξησης της συνολικής αποτίμησης, ακόμη και για συλλόγους με τεράστιο κοινό.



Δεν είναι τυχαίο ότι ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ ή η Μάντσεστερ Σίτι, παρότι αποτιμώνται μεταξύ 5 και 5,7 δισ. δολαρίων, μένουν εκτός του Top-25. Το οικονομικό «ταβάνι» του ποδοσφαίρου, με βάση τα δεδομένα του Forbes, φαίνεται προς το παρόν χαμηλότερο από εκείνο των κορυφαίων αμερικανικών οργανισμών. Η παρουσία δύο μόλις ποδοσφαιρικών ομάδων στο Top-25 δεν αποτελεί υποβάθμιση του αθλήματος, αλλά σαφή ένδειξη της διαφοράς φιλοσοφίας και δομής.