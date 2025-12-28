Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής Αγγλίας και της Λίβερπουλ, Άντι Κάρολ, είναι αντιμέτωπος με πιθανή ποινή φυλάκισης μετά τη σύλληψή του σε αεροδρόμιο. Ο Κάρολ μετά από το πέρασμά του από την Γαλλία και την Μπορντό, επέστρεψε στην Αγγλία για λογαριασμό της Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ, ομάδας έκτης κατηγορίας, υπογράφοντας ως παίκτης-μέτοχος, καθώς μια επενδυτική κοινοπραξία από το Κατάρ ανέλαβε τον σύλλογο.

Οι ακριβής συνθήκες και ο λόγος της σύλληψης δεν έχει αποκαλυφθεί, όμως σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», ο Κάρολ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μετά τη σύλληψή του τον Απρίλιο στο αεροδρόμιο για παραβίαση εντολής απαγόρευσης παρενόχλησης. Το δικαστήριο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, όπου ο ποδοσφαιριστής θα μάθει την τύχη του.

Στην «Sun» τοποθετήθηκε για το συμβάν και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ, λέγοντας: «Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για παραβίαση εντολής μη παρενόχλησης. Ο Άντριου Κάρολ, 36 ετών, από το Έπινγκ, συνελήφθη στις 27 Απριλίου. Οι κατηγορίες αφορούν ένα περιστατικό που συνέβη τον Μάρτιο. Αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Τσέλμσφορντ στις 30 Δεκεμβρίου. Φαίνεται ότι αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα στους συνοριοφύλακες στον έλεγχο διαβατηρίων στο Στάνστεντ, το οποίο οδήγησε στην κλήση της αστυνομίας. Ανακρίθηκε και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Αυτό προκάλεσε αρκετή αναστάτωση καθώς υπήρχαν πολλοί άλλοι επιβάτες γύρω από το σημείο όπου κρατήθηκε».

Ο Άντι Κάρολ έχει φορέσει την φανέλα των Νιούκαστλ, Λίβερπουλ και Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, ενώ πριν επιστρέψει στην χώρα του για την Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ, ήταν στην Μπορντό, στην τέταρτη κατηγορία της Γαλλίας. Παρά το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων, ο Κάρολ επέλεξε μια απροσδόκητη πορεία, επιδιώκοντας να έχει απτό αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου στην ομάδα με έδρα το Έσσεξ.