Ο πρώην άσος της Γιουνάιτεντ και πατέρας εννιά παιδιών Άντερσον κινδυνεύει ξανά με φυλάκιση

Κάποτε λογιζόταν ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η μεταγραφή του από την Πόρτο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν κάτι αναμενόμενο βάση της προοπτικής του ως νεαρός ανερχόμενος μέσος. Παρόλο που με τους «κόκκινους διαβόλους» κατέκτησε την Premier League και το Champions League, η πορεία του δεν ήταν αυτή που περίμεναν όλοι.

Ο Βραζιλιάνος μέσος μετά την αποδέσμευση του από τους «κόκκινους διαβόλους» έχει ένα μικρό πέρασμα από την Φιορεντίνα και την Ιντερνατιονάλ της πατρίδας του πριν ανακοινώσει το 2019 το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε ηλικία μόλις 31 ετών. Από εκεί και μετά χάθηκε από το προσκήνιο, και η επανεμφάνισή του ήταν μόνο για τους πολύ λάθος λόγους.

Οι οικονομικές οφειλές, τα εννέα παιδιά και ο κίνδυνος φυλάκισης

Ο Άντερσον είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών από δύο διαφορετικές γυναίκες. Όπως αποκάλυψε όμως ο ίδιος πέρυσι, τα χρόνια που μεσολάβησαν απέκτησε άλλα πέντε παιδιά, συνολικά λοιπόν εννιά. Η αποκάλυψή του αυτή έγινε μετά από την είδηση οτί μια απο τις μητέρες των παιδιών του είχε καταθέσει μήνυση καθώς επί μήνες ο παλαίμαχος άσσος δεν κατέβαλλε την διατροφή, με το ποσό που όφειλε να φτάνει στις 60.000 ευρώ.

Ένα χρόνο αργότερα ο 37χρονος Βραζιλιάνος «ξέχασε» ξανά να τακτοποιήσει τις οφειλές προς τα παιδιά του και μετά από καταγγελία (δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι όλες οι μητέρες των παιδιών του ή κάποια εξ αυτών) αντιμετωπίζει ξανά τον κίνδυνο φυλάκισης.

Με την υπόθεση να οδηγείται στα δικαστήρια τις αρχές του Σεπτεμβρίου, και αφού ο Αντερσον έλαβε διορία για να τακτοποιήσει τα χρέη του, το δικαστήριο διέταξε την άμεση καταβολή του ποσού των 165.000 ευρώ. Εάν δεν συμβεί αυτό, ο ίδιος θα οδηγηθεί στις φυλακές του Πόρτο Αλέγκρε.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ex Manchester United midfielder Anderson has been ordered to serve prison time over failure to pay child maintenance.



He will face 30 days in jail unless he pays the £142K he reportedly owes.



Anderson is said to be father to NINE children. pic.twitter.com/04sSx06Ru9 — Mufc Yuto (@Mufc_Yuto) September 23, 2025

Στην απόφαση μάλιστα αναφέρεται πως αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κελί στο σωφρονιστικό κατάστημα, ο πρώην μέσος την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βρίσκεται υπό στενό έλεγχο των αρχών, προσφέροντας κοινωνική εργασία την ημέρα και το βράδυ θα επιστρέφει στο αστυνομικό τμήμα.

Εξέλιξη που επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος του Αντερσον χωρίς όμως να διευκρινίζει εαν ο παλαίμαχος άσσος έχει την δυνατότητα να ξεπληρώσει το χρέος του έστω την τελευταία στιγμή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άντερσον είχε μπελάδες με τη δικαιοσύνη και πριν από μια πενταετία όταν κατηγορήθηκε για ξέπλυμα περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων.