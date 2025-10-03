Σοκ στην Αγγλία: Πρώην διαιτητής καταδικάστηκε σε φυλάκιση για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων

Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο προκαλεί η υπόθεση του Γκάρεθ Βίκαρς. Ο 47χρονος πρώην διαιτητής της EFL Championship καταδικάστηκε σε 13,5 χρόνια φυλάκιση, με επιπλέον 3,5 χρόνια παρατεταμένης άδειας κράτησης, για σειρά αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Βίκαρς είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε 16 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, σεξουαλική παρενόχληση, υποκίνηση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεξουαλική πράξη με ανήλικο. Τα αδικήματα έλαβαν χώρα σε διάστημα τριών ετών, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2024, με θύματα τρεις μαθήτριες ηλικίας 15 ετών. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Δικαστήριο του Στέμματος του Σνέρσμπρουκ, όπου και επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης για 13,5 χρόνια με άλλα τρεισήμισι χρόνια με παρατεταμένη άδεια κράτησης στο ίδιο δικαστήριο.

Στο παρελθόν, ο Βίκαρς συνδύαζε την καριέρα του στη διαιτησία με την εργασία του ως μεσίτης. Μετά την αποκάλυψη των καταγγελιών, η Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) τον είχε θέσει άμεσα σε αναστολή, αφαιρώντας τον από τους πίνακες διαιτητών. Όπως διευκρινίστηκε, ο Βίκκαρς δεν συμμετείχε σε κανέναν αγώνα την περσινή σεζόν.