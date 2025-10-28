Ρέξαμ - Κάρντιφ: Ένα ντέρμπι γεμάτο ιστορίες που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο

Η δράση στο Carabao Cup συνεχίζεται την Τρίτη (28/10) με σπουδαίες αναμετρήσεις. Μία από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα είναι αυτή μεταξύ Ρέξαμ και Κάρντιφ (22:00). Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από την τελευταία τους συνάντηση, το αίσθημα αντιπαλότητας μεταξύ των συλλόγων είναι βαθύτερο από ό,τι στο γήπεδο.

Μία κόντρα που κρατάει χρόνια

Ιδρυμένη το 1864, η Ρέξαμ είναι ο παλαιότερος σύλλογος στην Ουαλία και η τρίτη παλαιότερη επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο.

H Ρέξαμ αναγνωρίζεται ως η γενέτειρα του ουαλικού ποδοσφαίρου - η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ιδρύθηκε στο ξενοδοχείο Wynnstay Arms της πόλης το 1876. Ιδρύθηκε περίπου 35 χρόνια αργότερα - τότε ως Riverside AFC - η Κάρντιφ υιοθέτησε το σημερινό της όνομα το 1908 και εντάχθηκε στην Southern Football League το 1910 πριν ενταχθεί στην English Football League το 1920.

Και οι δύο ομάδες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτες επιτυχίες στο Κύπελλο Ουαλίας στο παρελθόν και είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες στο Κύπελλο Ουαλίας - η Ρέξαμ το έχει κερδίσει 23 φορές και η Κάρντιφ 22. Οι νικητές συνήθιζαν να συμμετέχουν στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, η τελευταία σεζόν του οποίου ήταν την περίοδο 1998-99. Η Κάρντιφ έφτασε στα ημιτελικά τη σεζόν 1967-68 και ένα χρόνο αργότερα νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγαλύτερο παιχνίδι της ομάδας στο Νίνιαν Παρκ.

OTD 1993



Wrexham 3-1 Cardiff City



32 years ago today, the Welsh rivals met at the The Racecourse.



Both teams had been promoted the previous season, but had a struggled start to life in the third tier.



Mark Taylor scored twice, with Benno adding.



Bird got a late consolation. pic.twitter.com/bxuzkwEKA6 — The Wrexham Lowdown (@WrexhamLowdown) October 23, 2025

Η Ρέξαμ από την πλευρά της, έφτασε στα προημιτελικά το 1975-76, όπου ηττήθηκε από την Άντερλεχτ, αν και πέτυχε μια περίφημη νίκη όταν επικράτησε της Πόρτο με 1-0 το 1984. Και οι δύο ομάδες έχουν επίσης κατακτήσει αξιοσημείωτες νίκες στο Κύπελλο Αγγλίας επί της Άρσεναλ.

Η Κάρντιφ το 1927, έγινε η πρώτη και μοναδική ουαλική ομάδα που κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας, γράφοντας ιστορία. Αντιθέτως, η Ρέξαμ προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ της διοργάνωσης το 1992, όταν νίκησε την Άρσεναλ, η οποία ήταν η νυν πρωταθλήτρια της Πρώτης Κατηγορίας, με 2-1 στον τρίτο γύρο.

Αντιπαλότητα Βόρειας εναντίον Νότιας Ουαλίας

Η πρώτη τους παρουσία σε τελικό του Κυπέλλου Ουαλίας χρονολογείται από το 1920, όμως οι δρόμοι τους δεν διασταυρώθηκαν σε αγώνα πρωταθλήματος παρά μόνο το 1975. Η παρακμή και των δύο συλλόγων τη δεκαετία του 1980 τους οδήγησε στην Τέταρτη Κατηγορία, όμως το Κύπελλο Ουαλίας αποτέλεσε μια φωτεινή εξαίρεση. Εκεί βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι στον τελικό του 1988, όταν ο Άλαν Κέρτις σκόραρε και η Κάρντιφ κατέκτησε το νταμπλ — κύπελλο και άνοδο στην επόμενη κατηγορία.

Τη δεκαετία του 1990, οι δύο ομάδες έγιναν ξανά συχνοί αντίπαλοι στη Football League, με αποκορύφωμα τη μάχη για την άνοδο του 1993, όταν η Κάρντιφ του Έντι Μέι επικράτησε της Ρέξαμ του Μπράιαν Φλιν και κατέκτησε τον τίτλο της Τρίτης Κατηγορίας (σημερινής League One). Η Ρέξαμ πήρε εκδίκηση λίγο αργότερα, όταν ο Γκάρι Μπένετ σημείωσε δύο γκολ στο Εθνικό Στάδιο, κατακτώντας το τελευταίο Κύπελλο Ουαλίας στο οποίο συμμετείχαν ομάδες με έδρα στην Αγγλία.

Έκτοτε, οι αναμετρήσεις τους έγιναν σπάνιες, μόλις τέσσερις τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς οι πορείες τους ακολούθησαν διαφορετικές τροχιές. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν στο πρωτάθλημα ήταν τον Μάρτιο του 2002, σε αγώνα της League Two στο Ninian Park, όπου η Κάρντιφ νίκησε 3-2. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι τους γενικά ήταν ο ημιτελικός του FAW Premier Cup το 2004, με τη Ρέξαμ να προκρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.

Wrexham 0 Cardiff City 3, 18th March 1995. Attendance 3,023.



Scorers for City were Ryan Nicholls, Cohen Griffith and an OG from Tony Humes. pic.twitter.com/XSwXirpHdS — Bluebirds Past (@BluebirdsPast) October 27, 2025

Αλλά η αντιπαλότητα εκτείνεται πέρα ​​από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) πήρε την αμφιλεγόμενη απόφαση να μεταφέρει την έδρα της από το Ρέξαμ στο Κάρντιφ το 1986, αν και και οι δύο διοργανώνουν την εθνική ομάδα. Το «Stok Cae Ras» της Ρέξαμ - παλαιότερα γνωστό ως «Racecourse Ground» - είναι το παλαιότερο διεθνές γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο, το οποίο εξακολουθεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες.

Η αντιπαλότητα έχει πλέον εξαπλωθεί και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι η Κάρντιφ έχει νικήσει τη Ρέξαμ στον τελικό του Bute Energy Welsh Cup και στις δύο τελευταίες σεζόν.

Δύο ιδιοκτήτες, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι

Και οι δύο ομάδες ανήκουν σε ξένους ιδιοκτήτες, όμως η διαφορά ανάμεσα στη Ρέξαμ και την Κάρντιφ δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Οι αστέρες του Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι έχουν οδηγήσει τη Ρέξαμ σε μια θεαματική και πολυσυζητημένη αναγέννηση από τότε που ανέλαβαν την ομάδα το 2021.

Με τρεις συνεχόμενες ανόδους, η Ρέξαμ πέρασε από την αφάνεια των ερασιτεχνικών κατηγοριών μέχρι την Championship, απέχοντας πλέον ένα μόλις βήμα από την Premier League. Η παρουσία των δύο ηθοποιών, σε συνδυασμό με το ντοκιμαντέρ «Welcome to Wrexham», έχει εκτοξεύσει τη φήμη του συλλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο.

The third installment of the Welcome to Wrexham Thrillogy. @wrexhamfx May 2 pic.twitter.com/MiZbanH1JV — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 19, 2024





Στον αντίποδα, η θητεία του Μαλαισιανού δισεκατομμυριούχου Βίνσεντ Ταν στην Κάρντιφ, που ξεκίνησε το 2010, υπήρξε γεμάτη αντιπαραθέσεις. Υπό την ιδιοκτησία του, η ομάδα έχει περάσει από την Premier League μέχρι και τη League One. Ο Ταν προκάλεσε οργή στους φιλάθλους όταν άλλαξε το έμβλημα του συλλόγου και προσπάθησε να αλλάξει και τα παραδοσιακά χρώματα από μπλε σε κόκκινο το 2012, προτού αναγκαστεί σε ολική αναδίπλωση μετά τη σφοδρή αντίδραση των οπαδών.

Ryan Reynolds' net worth compared to Vincent Tan as Hollywood star blown out of water https://t.co/LKiotkqJ6H pic.twitter.com/Z7Znq1aklj — Cardiff City Online (@CardiffCityLive) October 27, 2025

Μάλιστα, απουσία του από τους αγώνες της Κάρντιφ, καθώς δεν έχει παρακολουθήσει εντός έδρας παιχνίδι από το 2023, έχει εντείνει τα παράπονα ότι δείχνει αδιαφορία για τον σύλλογο.