Πρώην παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Ράφα Μιρ, πρώην παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Γούλβς, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με χρήση βίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Ο 28χρονος, που αγωνίζεται φέτος στην Έλτσε ως δανεικός από τη Σεβίλλη, παραπέμπεται σε δίκη ύστερα από πολύμηνη έρευνα των δικαστικών αρχών της Ισπανίας.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα της 1ης Σεπτεμβρίου 2024, όταν δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης στο σπίτι του Μιρ, σε προάστιο της Βαλένθια. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο ποδοσφαιριστής και ένας ακόμη Ισπανός, ο Πάμπλο Χάρα, γνώρισαν τις δύο γυναίκες σε νυχτερινό κέντρο και τις κάλεσαν στο σπίτι του Μιρ, όπου και φέρονται να σημειώθηκαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Ο ανακριτής του Δικαστηρίου της Λίρια έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για παραπομπή των δύο ανδρών σε δίκη. Ο Ράφα Μιρ κατηγορείται για δύο πράξεις σεξουαλικής επίθεσης και χρήση βίας, ενώ ο Χάρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών.

Former Wolves and Nottingham Forest 'flop' charged with sexual assault with use of violence https://t.co/U5rPWrl0CI — Daily Mail Sport (@MailSport) October 8, 2025

Οι χρηματικές εγγυήσεις και η δήλωση αθωότητας του Μιρ

Και οι δύο κατηγορούμενοι κατέβαλαν χρηματική εγγύηση (περίπου 10.800 λίρες ο Μιρ και 4.300 ο Χάρα) ως ασφάλεια για ενδεχόμενες αποζημιώσεις. Ο Μιρ, που συνεχίζει να δηλώνει αθώος, αναμένεται να απολογηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά τη σύλληψή του πέρυσι, ο Ισπανός επιθετικός είχε δηλώσει: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και συνεργάζομαι για να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα». Η ομάδα του του επέβαλε πρόστιμο για την έξοδό του εκείνο το βράδυ, ενώ έκτοτε έχει δεχθεί προσβλητικά συνθήματα από οπαδούς αντιπάλων ομάδων.

Ο Μιρ υπήρξε διεθνής με την εθνική Ισπανίας U21, με την οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2019 και το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Είχε αγωνιστεί στην Premier League με τη φανέλα της Γουλβς, προτού επιστρέψει στη Σεβίλλη.