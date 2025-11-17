Βοσνία: Διαιτητής πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην γυναίκα του μετά από καταδίωξη

Ένα φρικιαστικό έγκλημα έγινε στην πόλη Μόσταρ, στις όχθες του ποταμού Νερέτβα της Βοσνίας, αργά το απόγευμα της Κυριακής, με θύτη τον διαιτητή Άνις Κάλαϊτζιτς και θύμα την πρώην σύντροφό του, Αλντίνα Γιάχιτς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «ekipa.sxet24.si» ο Κάλαϊτζιτς είχε στήσει καρτέρι στην Γιάχιτς σε στάση λεωφορείου και μόλις εμφανίστηκε η 32χρονη της επιτέθηκε και την πυροβόλησε.

Η Γιάχιτς κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε την αστυνομία, όμως ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Η 32χρονη, δίνοντας μάχη για να σωθεί, μπήκε σε εστιατόριο για να κρυφτεί, όμως ο Κάλαϊτζιτς την εντόπισε και την κυνήγησε μέχρι την τουαλέτα, όπου η Γιάχιτς έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς.

Ο διαιτητής συνελήφθη μετά τη δολοφονία ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως είχε απειλήσει ξανά στο παρελθόν την άτυχη Γιάχιτς, λίγο μετά τον χωρισμό τους. Πρόσφατα, ο 32χρονος είχε αγοράσει πιστόλι, λέγοντας ότι ένιωθε απειλές επειδή ήταν διαιτητής, όμως οι προθέσεις του αποδείχθηκαν διαφορετικές.

Ποιος είναι ο Άνις Κάλαϊτζιτς

Ο 32χρονος διαιτητής είναι πολύ γνωστό όνομα στο κόσμο του ποδοσφαίρου της Βοσνίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος από το 2011 έως το 2015 σε Βελέζ Μέσταρ και Λοκομοτίβα ενώ ακολούθως έγινε διαιτητής.

Είναι γιος του θρυλικού Άβντο Κάλαϊτζιτς, μέλους της χρυσής γενιάς της Βελέζ Μόσταρ στα μέσα της δεκαετίας του '80.