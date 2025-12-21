Ο Χάαλαντ προσπέρασε τον Ρονάλντο και το γιόρτασε με... tomahawk μπριζόλα (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα αγγλικά γήπεδα, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση του με τα δίχτυα είναι σχεδόν μεταφυσική. Στην πρόσφατη επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουέστ Χαμ με 3-0, ο Νορβηγός «killer» σημείωσε δύο τέρματα, φτάνοντας σε ένα ορόσημο που προκαλεί δέος: τα 104 γκολ στην Premier League με τη φανέλα των «Πολιτών».

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο Χάαλαντ κατάφερε να προσπεράσει στη σχετική λίστα τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ ο Πορτογάλος σταρ είχε σταματήσει στα 103 γκολ κατά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 24χρονος επιθετικός τον ξεπέρασε σε εντυπωσιακά μικρότερο χρονικό διάστημα και με σαφώς λιγότερες συμμετοχές, καθώς ο Κριστιάνο χρειάστηκε 122 παραπάνω παιχνίδια από τον Νορβηγό.

Erling Haaland passes Cristiano Ronaldo's total Premier League goals (103) after scoring his 104th.



And it took him 122 fewer games 😤 pic.twitter.com/M6GSqmra38 — B/R Football (@brfootball) December 20, 2025

Πιστός στις ιδιαίτερες διατροφικές του συνήθειες και στον εκκεντρικό του χαρακτήρα, ο Χάαλαντ επέλεξε έναν ανορθόδοξο τρόπο για να γιορτάσει το ρεκόρ του. Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Νορβηγός ανέβασε βίντεο στο οποίο απολάμβανε μια τεράστια μπριζόλα tomahawk.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νορβηγός επιλέγει το συγκεκριμένο γεύμα ως «επιβράβευση» μετά από μεγάλες εμφανίσεις, καθώς είχε πράξει το ίδιο και τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από αναμέτρηση κόντρα στη Νιούκαστλ. Το σχετικό βίντεο που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα social media έγινε αμέσως viral.