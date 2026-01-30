Χάαλαντ εναντίον Γαλατάσαραϊ - Ο συμβολικός πανηγυρισμός και οι νεκροί οπαδοί της Λιντς

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο. Στην αναμέτρηση της Τετάρτης (28/01) εναντίον της Γαλατάσαραϊ για το Champions League πέτυχε ακόμη ένα τέρμα, το 27ο στη φέτινη σεζόν, ανοίγοντας το σκορ υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι στο 11ο λεπτό.

Η είδηση, όμως που προκάλεσε αίσθηση στην Αγγλία, σκορπώντας συγκίνηση, είχε να κάνει με τον πανηγυρισμό του. Ο 25χρονος Νορβηγός αφιέρωσε το γκολ του σε δύο αδικοχαμένους φιλάθλους της Λιντς, οι οποίοι μαχαιρώθηκαν από φιλάθλους των Κωνσταντινουπολιτών το 2000.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Απριλίου του 2000. Οι οπαδοί της Λιντς κατέκλυσαν το κέντρο της Κωνσταντίνουπολης εν όψει του ημιτελικού του Κυπέλλου UEFA (νυν Europa League) εναντίον της Γαλατάσαραϊ και σύντομα οι ντόπιοι οπαδοί ενημερώθηκαν για την άφιξη τους στην πόλη.

Μία κακόφημη ομάδα φιλάθλων της Γαλατάσαραϊ, η οποία δρούσε με το όνομα «Οι φύλακες της νύχτας», έσπευσε να προσεγγίσει το σημείο που ήταν συγκεντρωμένοι οι εκδρομείς από το Νησί. Η κατάσταση ξέφυγε και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ξέσπασαν βίαια επεισόδια ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Ο απολογισμός της συμπλοκής ήταν τραγικός. Δύο Άγγλοι, ηλικίας 37 και 40 ετών μαχαιρώθηκαν θανάσιμα. Η αστυνομία της Τουρκίας δεν έχει διαλευκάνει ακόμα αν τα επεισόδια ξεκίνησαν από μεθυσμένους Άγγλους ή από ένθερμους υποστηρικτές της Γαλατά. Λίγη σημασία είχε, όμως, αφού οι εικόνες είχαν ήδη κάνει το γύρο της Ευρώπης, που παρακολουθούσε συγκλονισμένη τα γεγονότα.

Γεννημένος στο Λιντς, ενήμερος για τα επεισόδια

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος γεννήθηκε στο Λιντς, καθώς ο πατέρας του αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα, ενημερώθηκε για τα επεισόδια. Ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Γαλατάσαραϊ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League αποτέλεσε μία συμβολική ευκαιρία για τον ίδιο, να δείξει στους φιλάθλους των Τούρκων, πως η δολοφονία των δύο Άγγλων οπαδών δε θα ξεχαστεί.

Haaland seen doing the ‘Leeds Salute’ in front of the Galatasaray fans tonight..



He's Leeds and he knows he is.#LUFC — Leeds Zone (@LeedsZone_) January 28, 2026

Έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και αμέσως χτύπησε με δύναμη τη γροθιά του στο στήθος. Πρόκειται για ένα πανηγυρισμό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τη Λιντς και το παλιό λογότυπο των φιλάθλων της, στέλνοντας έτσι το δικό του ξεχωριστό μήνυμα εις μνήμην των νεκρών οπαδών της ομάδας που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε.