Ο Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς, γιος του Ζλάταν, στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου αποκτήθηκε από τον Άγιαξ ως δανεικός - ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει να το κάνει και να τον φτάσει. Σε ερώτηση που του έγινε για το γεγονός ότι στα 19 του ο πατέρας του αγωνιζόταν στον «Αίαντα», όπως ο ίδιος τώρα, απέφυγε τις συγκρίσεις και δήλωσε ότι θέλει να χτίσει κάτι δικό του, και να μην τον θυμούνται όλοι ως γιο του Ζλάταν.

Με αφορμή αυτή την μεταγραφή, ψάξαμε και βρήκαμε μερικές ακόμα περιπτώσεις παικτών που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του μπαμπά τους. Οι περιπτώσεις ποικίλουν. Άλλοι όχι μόνο τα κατάφεραν, άλλα τους ξεπέρασαν, άλλοι στάθηκαν επάξια και κάποιοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Ο μπλε Φράνκ Λάμπαρντ ξεπέρασε εκείνο των «Σφυριών»

Ο πατέρας του Φράνκ Λάμπαρντ, Φράνκ Λάμπαρντ Sr, είναι ένας θρύλος της Γουέστ Χαμ, καθώς αγωνίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στα «Σφυριά» με ένα σύντομο πέρασμά από την Σάουθεντ Γιουνάιτεντ. Ο Φράνκ ο πρεσβύτερος αγωνιζόταν ως αριστερός μπακ, και σε 548 συμμετοχές με τους Hammers είχε 19 γκολ και 4 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε και δυο εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας.

Από την άλλη ο Φράνκ ο νεότερος, παρόλο που ξεκίνησε από την Γουέστ Χαμ, έκανε μεγαλύτερη καριέρα σε άλλη ομάδα του Λονδίνου, την Τσέλσι. Με τους μπλε σημείωσε σε 648 συμμετοχές 211 γκολ, 150 ασίστ και αν και μέσος, είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τσέλσι, επομένως είναι φυσικό να λογίζεται ως θρύλος της ομάδας, αλλά και γενικότερα της Premier League.

Η Σίτι πριν τον σκόρερ, είχε τον στόπερ Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει πράγματα και θαύματα στην Premier League με την φανέλα της Σίτι, και φαίνεται ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ, αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία του και την έφεση του στο σκοράρισμα. Όμως δεν είναι ο πρώτος Χάαλαντ που φοράει την φανέλα των Πολιτών. Ο πατέρας του Άλφ-Ίνγκε, αγωνίστηκε στην Premier League, και πριν πάει στην Μάντσεστερ Σίτι, φόρεσε την φανέλα των Νότιγχαμ Φόρεστ και Λιντς, πέρα από αυτή της Μπρίνε στην Νορβηγία από όπου και ξεκίνησε.

Η βασική του θέση ήταν δεξί μπακ, όμως αγωνίστηκε και ως στόπερ και αμυντικό χαφ στην καριέρα του. Μιλάμε για ένα σκληροτράχηλο αμυντικό, που ήταν φτιαγμένος για την Premier League της τότε εποχής, συμπληρώνοντας 187 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Είχε μια old school νοοτροπία που πέρασε και στον γιο του, όπως δήλωσε στο παρελθόν ο ίδιος ο Έρλινγκ, λέγοντας: «Δεν θα με δείτε ποτέ να παίζω με γάντια. Ο πατέρας μου θα με χτυπούσε αν το έκανα», ενώ αποκάλυψε ότι ήθελε να τον κάνει επαγγελματία παίκτη γκολφ: «Με πίεζε να παίξω γκολφ. Από τα 10 μέχρι τα 13 έπαιζα κάθε εβδομάδα». Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, δεν τα κατάφερε.

Η παράδοση των Σμάιχελ κάτω από τα γκολπόστ

Ο Πίτερ Σμάιχελ θεωρείται ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες όλων των εποχών. Αυτά που έκανε με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν συγκλονιστικά, και οδήγησαν σε κατακτήσεις τίτλων, όπως του Champions League το 1999 και της Premier League, ενώ ήταν άκρως επιτυχημένος και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, καθώς έγραψε ιστορία με την Δανία, κατακτώντας το μοναδικό Euro στην ιστορία της το 1992. Ο γιος του, Κάσπερ, έδειχνε από μικρή ηλικία ότι είχε έφεση να κάθεται κάτω από την εστία και να αποτρέπει τα γκολ.

Μπορεί να μην αγωνίστηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως ο πατέρας του, όμως έκανε πραγματικότητα δύο άθλους του Πίτερ, σε ένα. Έζησε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, κατακτώντας την Premier League με την Λέστερ. Μπορεί να μην έκανε την καριέρα του πατέρα του, όμως ο Κάσπερ είναι αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της γενιάς του στην Premier League, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Σέλτικ.

Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε κουβαλά το πάθος του πατέρα του

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εκτός από τα επιτεύγματά του στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Ο Τσόλο ως ποδοσφαιριστής πέρασε από Ισπανία που αγωνίστηκε σε Σεβίλλη και Ατλέτικο Μαδρίτης και από την Ιταλία που φόρεσε τις φανέλες των Ίντερ και Λάτσιο. Οι περισσότεροι δεν τον θυμούνται τόσο για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, όσο για το λατινικό του ταπεραμέντο, τον χαρακτήρα, και το πάθος του μέσα στο γήπεδο.

Ο Σιμεόνε έχει τρεις γιούς. Ο Τζιανλούκα αγωνιζόταν ως σέντερ φορ, και έχει αποσυρθεί, ο Τζιοβάνι αγωνίζεται στην Ιταλία και στην Τορίνο, ενώ ο μικρότερος, ο Τζουλιάνο εντυπωσιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, και φαίνεται ότι πήρε από τον πατέρα του το πάθος και την μαχητικότητα μέσα στο γήπεδο, καθώς είναι στοιχεία που δείχνει. Μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχουν και περιθώρια να ξεπεράσει αγωνιστικά και τον Τσόλο, καθώς το ταλέντο που έχει δείξει, είναι πολλά υποσχόμενο.

Η ποδοσφαιρική κληρονομία των Μαλντίνι κρατά χρόνια

Ο Πάολο Μαλντίνι δίκαια συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Γιος του Τσέζαρε, του εμβληματικού λίμπερο που αγωνίστηκε στη Μίλαν και την Τορίνο κατά τις δεκαετίες του '50 και του '60, κλήθηκε μαζί με τον αδελφό του, Πιερ, να συνεχίσει τη βαριά οικογενειακή παράδοση. Παρόλο που ο Πιερ δεν κατάφερε να κάνει ανάλογη καριέρα, ο Πάολο απογείωσε το όνομα των Μαλντίνι, φτάνοντάς το στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πέρασε όλη του την ποδοσφαιρική ζωή στη Μίλαν κατακτώντας 7 φορές την Serie A, ενώ σήκωσε 5 Κύπελλα Πρωταθλητριών-Champions League, 5 Super Cup και δυο Διηπειρωτικά. Ο Πάολο έχει δυο γιούς, που -καμία έκπληξη- ασχολούνται και οι δυο με το ποδόσφαιρο.

Ο μεγάλος, Κριστιάν, μετά από μια σύντομη καριέρα ως στόπερ και μπακ όπως ο πατέρας του, αλλά δεξιοπόδαρος, αγωνίστηκε στην Serie C, και κρέμασε τα παπούτσια του το 2023, σε ηλικία μόλις 26, ενώ πλέον είναι εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, όπου τα πηγαίνει εξαιρετικά. Ο μικρότερος γιος του, Ντάνιελ, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μίλαν, και πλέον αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος και επιθετικός στην Αταλάντα - αν και έχει ταλέντο δεν φαίνεται ότι θα φτάσει το επίπεδο του πατέρα του, και αγωνιστικά, αλλά και σαν προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο.

Η οικογένεια Τουράμ έχει παίκτες σε όλο το γήπεδο

Ο Λίλιαν Τουράμ ήταν διεθνής Γάλλος αμυντικός και έκανε μεγάλη καριέρα σε Μονακό, Πάρμα, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα, ενώ σε διεθνές επίπεδο, χρίστηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής(1998) και πρωταθλητής Ευρώπης (2000) με την εθνική Γαλλίας.

Οι γιοί του Μάρκους και Κεφρέν, αγωνίζονται σε διαφορετικές θέσεις από τον πατέρα τους, καλύπτοντας έτσι όλες τις γραμμές του γηπέδου. Ο Κεφρέν είναι μέσος και αγωνίζεται στην πρώην ομάδα του Λιλιάν, την Γιουβέντους, ενώ ο Μάρκους παίζει στο αντίθετο άκρο του γηπέδου, από αυτό που βρισκόταν ο πατέρας του, στην επίθεση, αγωνιζόμενος με την φανέλα της Ίντερ. Είναι και οι δυο διεθνείς με την εθνική, ενώ ο Μάρκους έχει κατακτήσει τρόπαιο με την Γαλλία, αυτό του Nations League, το 2021.