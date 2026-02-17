Η πρώτη ομάδα του Χάαλαντ πρωτοτυπεί και προσφέρει «VIP θέσεις» στο πιο ασυνήθιστο μέρος (pic)

Αν νομίζατε ότι οι θέσεις VIP στα σύγχρονα γήπεδα περιλαμβάνουν μόνο δερμάτινα καθίσματα και σαμπάνιες, η νορβηγική Μπρίνε έρχεται να σας διαψεύσει με τον πιο... αγροτικό τρόπο. Η ομάδα που ανέδειξε έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ του κόσμου, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αποφάσισε να τιμήσει τις ρίζες της περιοχής της με μια κίνηση που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που κυκλοφορεί, η Μπρίνε προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, καθώς οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα καθισμένοι αναπαυτικά σε έναν καναπέ, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος μέσα στον κουβά ενός τρακτέρ.

Norwegian club Bryne FK (Erling Haaland's former club) is selling VIP tickets to watch their matches from a sofa on a tractor inside their stadium. pic.twitter.com/5tzuZ9Xh7k — The Footy Section (@FTBLsection) February 17, 2026

Το όχημα σταθμεύει ακριβώς δίπλα στις γραμμές του γηπέδου, προσφέροντας μια θέα που θα ζήλευαν και οι πιο ακριβές κερκίδες, ενώ οι φίλαθλοι μπορούν να απολαύσουν το ματς με την άνεση του σπιτιού τους, αλλά μέσα στον παλμό του αγώνα.

Η Μπρίνε, που ιδρύθηκε το 1926, δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Αποτελεί το «σπίτι» όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον σύλλογο μέχρι σήμερα.

Σε ένα άθλημα που συχνά κατηγορείται ότι γίνεται υπερβολικά εμπορικό και αποστειρωμένο, η Μπρίνε μας υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο παραμένει το παιχνίδι των απλών ανθρώπων, συνδυάζοντας την γεωργική της προέλευση με την παρακολούθηση ενός αγώνα.