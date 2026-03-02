Επικός Χάαλαντ: «Χτύπησε» ξανά στο Snapchat και έριξε το ίντερνετ ως... Σρεκ (pics)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο βασικός κεντρικός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, παραμένει... ενεργός στο Snapchat, στο οποίο διατηρεί λογαριασμό με περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνδρομητές και το πρωί της Δευτέρας (02/03) δημοσιοποίησε δύο χιουμοριστικές φωτογραφίες οι οποίες έγιναν viral μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο Νορβηγός σέντερ φορ ανάρτησε μία selfie, στην οποία «αγκαλιάζεται» με τον δημοφιλή χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, Σρεκ.

Ο 25χρονος επιθετικός, μάλιστα, δε δίστασε να... αυτοσαρκαστεί για την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Selfie με τον δίδυμο αδερφό μου».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ανάρτησε μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται σκεπτικός, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο, το οποίο απεικονίζει το διάσημο χιουμοριστικό γνωμικό «Six Seven» (6-7).

Ο Χάαλαντ έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν το SnapChat για να σχολιάσει την αθλητική επικαιρότητα.

Πρόσφατο παράδειγμα, αποτελεί η viral δημοσίευσή του μετά την ισοπαλία (2-2) της Άρσεναλ εναντίον της Γουλβς, για την οποία ο 25χρονος, που ανέβασε μία φωτογραφία του προπονητή των «κανονιέρηδων», Αρτέτα σχολίασε: «Μείνε ταπεινός», χρησιμοποιώντας emoji που απεικονίζουν πρόσωπα που γελούν.

Ο Νορβηγός επιθετικός μετράει φέτος 29 γκολ σε 38 αγώνες με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Premier League με 22 τέρματα σε 27 εμφανίσεις.