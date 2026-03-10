Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας 2024 στο στόχαστρο της αστυνομίας για ένα... drone

Ο Ρόδρι, νικητής της Χρυσής Μπάλας και ηγετική μορφή της Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά μακριά από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Σύμφωνα με αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γείτονες του Ισπανού μέσου κάλεσαν την αστυνομία του Μάντσεστερ, καταγγέλλοντας τις ερασιτεχνικές του δραστηριότητες με ένα drone.

🚨‼️ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodri has reportedly been reported to police by neighbours over claims he flew a drone close to their apartment windows, raising privacy concerns.



Residents say the drone was “about a metre” from their windows while they were at home, leaving them feeling… pic.twitter.com/I5FXogMhdp — Football Hub (@FootbalIhub) March 9, 2026

Το χρονικό της παρενόχλησης

Οι καταγγελίες αναφέρουν πως το drone πετούσε σε απόσταση αναπνοής, μόλις ένα μέτρο, από τα παράθυρά τους, σε ορόφους τόσο υψηλούς που οι ένοικοι θεωρούσαν δεδομένη την απομόνωσή τους. «Ζω με τη σύντροφό μου σε ψηλό όροφο και το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να δεις ενώ βλέπεις τηλεόραση είναι ένα drone έξω από το παράθυρό σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αναστατωμένος γείτονας.

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τις καταγγελίες, ο Ρόδρι απαθανατίζεται σε μπαλκόνι να χειρίζεται το τηλεχειριστήριο, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό, ενώ σε άλλη λήψη φαίνεται το επίμαχο drone να ίπταται πάνω από τον αστικό ιστό του Μάντσεστερ.

Η αστυνομία της περιοχής (Greater Manchester Police) φέρεται να έχει λάβει την επίσημη καταγγελία και διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε όντως σκόπιμη παρακολούθηση ή αν πρόκειται για μια απλή, αλλά απρόσεκτη, ενασχόληση με ένα νέο χόμπι.

Παρά τη δόξα και την αναγνώριση που απολαμβάνει ως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου για το 2024, ο Ρόδρι φαίνεται πως θα χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές, καθώς η ανάγκη των συμπολιτών του για ιδιωτικότητα... αποδείχθηκε ισχυρότερη από τον θαυμασμό προς το πρόσωπό του.