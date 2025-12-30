Ο Χάλαντ δεν αστοχεί ούτε... στα αποδυτήρια: Το επικό βίντεο με τον εκνευρισμό και το μπουκάλι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι γνωστός για το ένστικτο του σκόρερ που διαθέτει, και την εκτελεστική του δεινότητα μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται όμως πως το «σημάδι» του παραμένει αλάνθαστο ακόμα και όταν είναι εκνευρισμένος, και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Μάντσεστερ Σίτι κοινοποίησε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο X, που δείχνει πως ο Νορβηγός επιθετικός απλά δεν αστοχεί, ακόμα και αν αυτό που εκτελεί δεν είναι μπάλα.

Συγκεκριμένα στο βίντεο ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται στα αποδυτήρια της ομάδας, εμφανώς εκνευρισμένος και πιάνει ένα μπουκάλι και το πετάει με δύναμη στο έδαφος. Το μπουκάλι αναπήδησε στο έδαφος και κατέληξε με μαθηματική ακρίβεια μέσα στον κάδο απορριμμάτων, αφήνοντας άναυδους όσους το παρακολούθησαν, καθώς η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο τυχαία είναι πολύ μικρή.

Όπως ήταν λογικό οι αντιδράσεις και τα σχόλια των φιλάθλων ήταν πολλές και αρκετά αστείες καθώς ένας χρήστης σχολίασε πως «Είναι απλώς προγραμματισμένος με αυτόν τον τρόπο», σαν ρομπότ δηλαδή, ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Ναι, γιατί είναι μηχανή».

Δείτε το βίντεο που κοινοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι