Ολυμπιακός: Το επικό logo quiz των Τζολάκη και Ποντένσε με ομάδες της Euroleague (video)

Τις γιορτινές αυτές μέρες υπάρχει ωραίο κλίμα χαλάρωσης και αρκετά καλή διάθεση στον Ολυμπιακό, με την ομάδα να το βγάζει αυτό και προς τα έξω. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ κοινοποίησε ένα βίντεο που είχε άρωμα μπάσκετ, καθώς οι συγκεκριμένοι πρωταγωνιστές έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν αγώνες του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Στο βίντεο λοιπόν ο Κωσταντής Τζολάκης και ο Ντάνιελ Ποντένσε τεστάρονται, όσο αναφορά τις γνώσεις τους σε σήματα ομάδων της Euroleague. Το μπέρδεμα της Βιλερμπάν με... την Λυόν, και ο άνετος Τζολάκης.

Δείτε το βίντεο