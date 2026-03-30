Χάαλαντ: Γκολ... και στην πολυτέλεια με τη σπάνια Mercedes-Maybach των 460.000 ευρώ

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, γνωστός για το πάθος του με την ταχύτητα και τα ακριβά γούστα, πρόσθεσε πρόσφατα στη συλλογή του ένα πραγματικό κόσμημα της αυτοκίνησης. Πρόκειται για τη Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απλώς ένα πολυτελές όχημα, αλλά ένα έργο τέχνης που προέκυψε από τη συνεργασία της Mercedes-Benz με τον εμβληματικό σχεδιαστή Virgil Abloh πριν από τον θάνατό του.

Η τιμή του αγγίζει τις 460.000 ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, αν και αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής συλλογής αυτοκινήτων του Χάαλαντ, η οποία πλέον εκτιμάται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο μοναδικό είναι η σπανιότητά του, καθώς έχουν κατασκευαστεί μόλις 150 μονάδες παγκοσμίως. Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική διχρωμία του σε απόχρωση «Sand» μπεζ και γυαλιστερό μαύρο, μια παλέτα που συνεχίζεται και στο εσωτερικό του, όπου η πολυτέλεια συνδυάζεται με hi-tech στοιχεία και δέρμα κορυφαίας ποιότητας.

Για τον Χάαλαντ, η ταχύτητα δεν περιορίζεται στο χορτάρι. Με τη νέα του προσθήκη, ο Νορβηγός σταρ αποδεικνύει πως ξέρει να σκοράρει και στην υψηλή αισθητική, μετατρέποντας το γκαράζ του σε μια παγκόσμιας κλάσης συλλογή πολυτελείας.