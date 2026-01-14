Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του: Ο Άγιαξ απέκτησε τον γιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Μαξιμίλιαν, κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και ο Άγιαξ δεν έχασε την ευκαιρία να τον εντάξει στις τάξεις του. Ο 19χρονος επιθετικός ακολουθεί τα χνάρια του διάσημου πατέρα του και πλέον θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μια από τις πιο δυνατές ακαδημίες της Ευρώπης, με βλέψεις για την πρώτη ομάδα.

Η οικογένεια Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται ότι συνεχίζει την παράδοση των ποδοσφαιρικών ταλέντων, ενώ οι φίλοι του Άγιαξ ανυπομονούν να δουν αν ο νεαρός θα κληρονομήσει την επιθετική δεινότητα του Ζλάταν. Ο Μαξιμίλιαν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μίλαν, όπου απέκτησε εμπειρία και μετακομίζει στον Αίαντα ως δανεικός με οψιόν αγοράς.

25 years after Zlatan Ibrahimović signed for Ajax, his son Maximilian joins the Dutch giants ✍️🇳🇱 pic.twitter.com/UuAVTFDtJv — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 14, 2026

Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του Μαξιμίλιαν ξεκινά στην Ολλανδία, με όνειρα και φιλοδοξίες μεγάλα όσο το όνομα που κουβαλά. Πριν από περίπου 25 χρόνια άλλωστε ο Ζλάταν έφυγε από τη Σουηδία και τη Μάλμε για να «δέσει» στο λιμάνι του Άμστερνταμ και τα υπόλοιπα... είναι ιστορία.