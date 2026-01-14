Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του: Ο Άγιαξ απέκτησε τον γιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ο 19χρονος Μαξιμίλιαν, γιος του μεγάλου Ζλάταν, μετακομίζει στην Ολλανδία για να γράψει τη δικιά του ιστορία με τη φανέλα του «Αίαντα».
Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Μαξιμίλιαν, κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και ο Άγιαξ δεν έχασε την ευκαιρία να τον εντάξει στις τάξεις του. Ο 19χρονος επιθετικός ακολουθεί τα χνάρια του διάσημου πατέρα του και πλέον θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μια από τις πιο δυνατές ακαδημίες της Ευρώπης, με βλέψεις για την πρώτη ομάδα.
Η οικογένεια Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται ότι συνεχίζει την παράδοση των ποδοσφαιρικών ταλέντων, ενώ οι φίλοι του Άγιαξ ανυπομονούν να δουν αν ο νεαρός θα κληρονομήσει την επιθετική δεινότητα του Ζλάταν. Ο Μαξιμίλιαν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μίλαν, όπου απέκτησε εμπειρία και μετακομίζει στον Αίαντα ως δανεικός με οψιόν αγοράς.
Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του Μαξιμίλιαν ξεκινά στην Ολλανδία, με όνειρα και φιλοδοξίες μεγάλα όσο το όνομα που κουβαλά. Πριν από περίπου 25 χρόνια άλλωστε ο Ζλάταν έφυγε από τη Σουηδία και τη Μάλμε για να «δέσει» στο λιμάνι του Άμστερνταμ και τα υπόλοιπα... είναι ιστορία.