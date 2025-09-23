Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς παρουσίασε το... μουσείο της καριέρας του (vid)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έγραψε το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος. Το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα που διήρκεσε 24 χρόνια στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Σουηδός στράικερ αγωνίστηκε σε συνολικά 989 παιχνίδια, σκοράροντας 558 γκολ, κατακτώντας πλήθος τίτλων και προσωπικών διακρίσεων. Από το Άγιαξ και τη Γιουβέντους, μέχρι την Ίντερ, τη Μίλαν, την Μπαρτσελόνα, την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το όνομά του έγινε συνώνυμο με το θέαμα και τα γκολ.

Ο 43χρονος πλέον Ιμπραΐμοβιτς δημοσίευσε ένα βίντεο από το σπίτι του, αποκαλύπτοντας έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έχει συγκεντρώσει όλα τα τρόπαια, βραβεία, μπάλες και αναμνηστικά της καριέρας του. Από ιστορικές εμφανίσεις και χρυσά παπούτσια, μέχρι κύπελλα και προσωπικές διακρίσεις, η εικόνα θυμίζει προσωπικό «μουσείο» που αποτυπώνει το μέγεθος της ποδοσφαιρικής του κληρονομιάς.

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Ζλάταν υπενθύμισε σε όλους τα σπουδαία επιτεύγματα της καριέρας του, γράφοντας την λέξη «Κληρονομία» στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X.