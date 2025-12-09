Ολυμπιακός: Πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί - Οι πιθανότητες να περάσει στη φάση των «16»

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιβλήθηκε (1-0) της Καϊράτ Αλμάτι στην Αρένα της Αστάνα και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δικαιώθηκαν στο 73' λεπτό με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς, έπειτα από τρομερή συνεργασία του Μουζακίτη με τον Ταρέμι.

Οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν σοβαροί και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, έφτασαν στη μεγάλη νίκη και απέδειξαν πως έχουν την ποιότητα και τα ψυχικά αποθέματα για να προκριθούν στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκριθεί

Η νίκη στην Αστάνα αλλάζει τα δεδομένα. Οι «ερυθρόλευκοι» αυξήσαν τις πιθανότητες να προκριθούν, έκαναν το χρέος τους και πλέον αναζητούν το 2/2 με Λεβερκούζεν και Άγιαξ για σίγουρη πρόκριση στους 16.

Έως τώρα έχουν συγκεντρώσει 5 βαθμούς. Σε περίπτωση μίας νίκης και μίας ισοπαλίας στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια, οι ελπίδες τους για πρόκριση μειώνονται σημαντικά, λόγω της μέτριας διαφοράς στα γκολ. Με λιγότερους από 4 πόντους στα παιχνίδια που υπολείπονται, οι πιθανότητες σχεδόν «πεθαίνουν».

Οι πιθανότητες πρόκρισης - Όλα τα σενάρια

Η δημοφιλής πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων «Football Meets Data» εξέτασε τα πιθανά ενδεχόμενα και αποδεικνύει μέσω μαθηματικών μοντέλων πως ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν βέβαιο πως θα προκριθεί αν κάνει το 2/2.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μίας νίκης και μίας ισοπαλίας ενάντια σε Άγιαξ και Λεβερκούζεν, οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση περιορίζονται δραστικά, όμως δεν εξαντλούνται. Ο Ολυμπιακός προκρίνεται 42.4 φορές ανά 100 ενδεχόμενα που συγκεντρώνει 4 βαθμούς.

Σε περίπτωση που ηττηθεί σε ένα από τα δύο παιχνίδια, είναι σχεδόν βέβαιο πως αποχαιρετά το Champions League.

Επόμενο μεγάλο παιχνίδι για τους Πειραιώτες ο εντός έδρας αγώνας εναντίον της Λεβερκούζεν (20/01). Μία εβδομάδα αργότερα (28/01), ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον αδιάφορο βαθμολογικά Άγιαξ σε μία αναμέτρηση, που ενδέχεται να κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.