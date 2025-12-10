Το πρώτο ευρωπαϊκό «τρίποντο» άργησε για τον Ολυμπιακό, ήρθε στο κρύο και ήταν... καυτό!

Άργησε, αλλά ήρθε η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League. Και ήρθε με τον τρόπο που έπρεπε να έρθει. Μέσα από το πλάνο του προπονητή και με τη συνολικά καλή προσπάθεια όλων όσων πάτησαν χθες τον -παγωμένο- συνθετικό χλοοτάπητα στο γήπεδο της Αστάνα.

Απέναντι στην Καϊράτ, μια πρωτάρα στη διοργάνωση που, όμως, πουλάει ακριβά το τομάρι της σε κάθε αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον πρώτο τους τρίποντο με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι να συμβεί στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο εκτός έδρας, παρότι κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί είτε στην πρεμιέρα με την Πάφο, είτε στην αναμέτρηση με την Αϊντχόβεν με τους δύο βαθμούς να φεύγουν μέσα από τα χέρια των «ερυθρολεύκων» στην τελευταία... ζαριά των Ολλανδών.

Η ομάδα του «Μέντι» παρότι ο ίδιος δεν θέλησε να βάλει έξτρα πίεση στους παίκτες του, όπως ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου, είδε το «πρέπει» μπροστά της κι έβγαλε χαρακτήρα. Εναν χαρακτήρα που συνοδεύτηκε από πολύ μυαλό, ψυχραιμία, συγκέντρωση και σωστές επιλογές, ακόμη κι αν η μία ευκαιρία χανόταν πίσω από την άλλη.

Η νίκη ήρθε από την άμυνα

Ο Ολυμπιακός απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, έλεγξε τον ρυθμό κι έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Εκλεισε το ματς με 20 τελικές, δέχθηκε μόλις πέντε, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της UEFA, ενώ το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι Πειραιώτες έφτιαξαν συνολικά 75 επιθέσεις, ενώ δέχθηκαν μόλις 16!

Κι όλα αυτά χωρίς να εκβιάσουν προσπάθειες, χωρίς να έχουν φούρια στις επιλογές τους, χωρίς να τους κυριεύσει το άγχος, γνωρίζοντας ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στην προσπάθεια να μπουν στους 24 καλύτερους της διοργάνωσης και να ανοίξουν την πόρτα για την επόμενη φάση.

Κοντρόλαραν το παιχνίδι στο αμυντικό τους τρίτο, πίεσαν με λογική και συνοχή στις γραμμές, δεν άφησαν κενά στην πλάτη της άμυνας, βρήκαν τον τρόπο να βάλουν δύσκολο στον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Καϊράτ, Αναρμπέκοφ, ο οποίος γλίτωσε την ομάδα του από άλλα δύο γκολ τουλάχιστον, ενώ την κράτησε ζωντανή κι ως το 73ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με τη δεξιά του πλευρά να λειτουργεί πολύ πιο παραγωγικά με τους Ροντινέι και Ζέλσον να δημιουργούν ένα εξαιρετικό δίδυμο, οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν από νωρίς το δικό τους «θέλω» στο παιχνίδι. Μουζακίτης και Εσε στον άξονα κέρδισαν άνετα τη μάχη, η αμυντική τετράδα συνεργάστηκε άψογα, πέρα από κάποια γλιστρήματα στο ξεκίνημα λόγω του τερέν, ο Τζολάκης ήταν σταθερός και σίγουρος όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει.

Δύο παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες και υπάρχει λόγος. Πρόκειται για τον Ποντένσε και τον Τσικίνιο, οι οποίοι προέρχονταν από ενοχλήσεις, δεν ήταν 100% έτοιμοι, αλλά κι αυτοί πάλεψαν, έστω κι αν δεν έφτασαν στο μάξιμουμ της απόδοσης. Από σέντρα του «κοντού», πάντως, λίγο έλειψε το σκορ να ανοίξει από το 18', με την κεφαλιά του Ελ Καμπί που ανάγκασε τον αντίπαλο κίπερ στην επέμβαση του ματς.

Η καταλυτική παρέμβαση Μεντιλίμπαρ

Αν κάτι έλειψε από τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου ήταν να πατήσει γερά στην αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει περισσότερες καθαρές φάσεις για γκολ. Ο Μεντιλίμπαρ αντιλήφθηκε τι έλειπε για να αποκτήσει ουσία η ανωτερότητα της ομάδας του κι έριξε στο ματς τους Ταρέμι και Στρεφέτσα, στις θέσεις των δύο κυρίων που προαναφέραμε ότι δεν βρέθηκαν στην καλή τους μέρα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το ματς εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Ζέλσον σημείωσε ένα φανταστικό γκολ, δείγμα της μεγάλης κλάσης του, δεύτερο στη διοργάνωση αλλά εξίσου εντυπωσιακό μετά από εκείνο σε βάρος της Αϊντχόφεν, ενώ οι δύο επιθετικοί Ταρέμι κι Ελ Καμπί σημάδεψαν τρεις φορές τα δοκάρια. Για μερικά εκατοστά, το σκορ θα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις κι ο συντελεστής των γκολ θα είχε βελτιωθεί.

Η αναφορά στην καλή λειτουργία και στο μηδέν παθητικό είναι απαραίτητη, καθώς ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί σε έξι αγώνες 13 γκολ, από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Άρσεναλ και Αϊντχόφεν, άρα η ανασταλτική λειτουργία ήταν το σκέλος που ήθελε περισσότερη βελτίωση.

Ο νταμπλούχος Ελλάδας κέρδισε στις πολικές θερμοκρασίες της Αστάνα, πολλά περισσότερα από μία νίκη που θα βάλει στο ταμείο του συλλόγου και 2,1 εκατ. ευρώ. Κέρδισε τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, έδειξε ότι παραμένει στη σωστή κατεύθυνση, έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης μέσα από το δικό του playbook, άναψε ήδη το φυτίλι για τον επόμενο αγώνα της 20η Ιανουαρίου με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Παράλληλα, όμως, ανέδειξε τα δικά του «αστέρια» που λάμπουν όλο και περισσότερο όσο προχωρά η σχετική διαδικασία. Φανέρωσε έναν Μουζακίτη που δικαιολογεί τον τεράστιο ντόρο γύρω από το όνομα του και το ενδιαφέρον τεράστιων συλλόγων, έβγαλε ποιότητα και χαρακτήρα σε συνολικό επίπεδο, δούλεψε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.

Πέντε υστερόγραφα...

Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αυτή τη νίκη ως απόρροια μιας εξελικτικής διαδικασίας που είχε φουρτούνες, κύματα και αναταράξεις, αλλά το «ερυθρόλευκο» καράβι παράμεινε σταθερό στη ρότα του με τον καπετάνιο να χαράζει την πορεία όπως μόνο εκείνος ξέρει...

Μεντιλίμπαρ και παίκτες στάθηκαν στο ύψος τους τίμησαν τη φανέλα, έκαναν περήφανους τους 700 και πλέον φίλους τους που βρέθηκαν στην άλλη άκρη του κόσμου και άνοιξαν πανιά για τα επόμενα, ακόμη και για την πρόκριση, καθώς μετά τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν ακολουθεί η αναμέτρηση με τον αδιάφορο και αποκλεισμένο Αγιαξ που κυνηγά ακόμη τον πρώτο του βαθμό.

Υ.Γ.: Ο Μπιανκόν έδωσε απαντήσεις σε όσους βιάστηκαν να τον... σταυρώσουν μετά την κακή του εμφάνιση στην Τούμπα. Ο Γάλλος δεν είναι κακός παίκτης, έστω κι αν κάποιες φορές παρουσιάζει αστάθεια στην απόδοση.

Υ.Γ.2: Ο Ζέλσον με αυτή του την εμφάνιση έβαλε ήδη... υπογραφή στο νέο συμβόλαιο.

Υ.Γ.3: Ο Ελ Καμπί δεν είναι σημαντικός για την ομάδα μόνο με τα γκολ που βάζει. Σε ένα ακόμη απαιτητικό παιχνίδι κι ας μη σκόραρε, η συμβολή του στο σύνολο αποτελεί case study.

Υ.Γ.4: Ο Στρεφέτσα και μόνο που ό,τι είχε το άφησε στο γήπεδο, αρχίζει να δικαιολογεί τη σκόνη που σήκωσε η μεταγραφή του. Καιρός ήταν και μπράβο του.

Y.Γ.5: Και μόνο που MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ κάτι λέει για το δίκαιο της επικράτησης των «ερυθρολεύκων».