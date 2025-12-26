Θύελλα αντιδράσεων για τον Σαλάχ: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που άναψε... φωτιές

Οι ημέρες των Χριστουγέννων αποτελούν για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές μια σπάνια ευκαιρία χαλάρωσης, μακριά από γήπεδα και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κάποιοι ταξιδεύουν, άλλοι περνούν χρόνο στο σπίτι, όμως σχεδόν όλοι μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Σε αυτό το πλαίσιο, μια φαινομενικά αθώα ανάρτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις και έντονη συζήτηση.



Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ δημοσίευσε φωτογραφίες από το σπίτι του, όπου οι κόρες του ποζάρουν μπροστά από ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο ίδιος δεν εμφανίζεται στις εικόνες.



Μέρος της μουσουλμανικής κοινότητας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν συνάδει με τη θρησκευτική ταυτότητα του Σαλάχ: «Νόμιζα ότι δεν θα γιορτάζατε αυτή τη γιορτή, η οποία απαγορεύεται στην πίστη μας», «Είσαι Μουσουλμάνος... πρέπει να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου... τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».





Στα σχόλια, αρκετοί χρήστες έθεσαν ζητήματα πίστης, παράδοσης και του ρόλου που έχει ένα παγκόσμιο πρότυπο, με εκατομμύρια ακόλουθους, απέναντι στο κοινό του. Για εκείνους, η δημόσια προβολή ενός χριστουγεννιάτικου εθίμου ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιλογής.



Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και οι φωνές που υπερασπίστηκαν τον διεθνή άσο. Πολλοί τόνισαν ότι πρόκειται για μια οικογενειακή στιγμή, χωρίς θρησκευτικό μήνυμα, ενώ άλλοι υπογράμμισαν πως η συνύπαρξη πολιτισμών και παραδόσεων είναι πλέον καθημερινότητα, ειδικά για αθλητές που ζουν και εργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.