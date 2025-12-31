Ώρα και κανάλι των σημερινών αναμετρήσεων στο Κόπα Άφρικα
Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η φάση των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (31/12), περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, δύο νωρίς το απόγευμα και ισάριθμες το βράδυ.
Στις 18:00 το Σουδάν αντιμετωπίζει την Μπουργκίνα Φάσο με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ Sports3 και την ίδια ώρα η Ισημερινή Γουινέα την Αλγερία από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στις 21:00, η Μοζαμβίκη θα αντιμετωπίσει το Καμερούν με μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 2 και την ίδια στιγμή η Γκαμπόν θα κοντραριστεί με την Ακτή Ελεφαντοστού, ματς το οποίο θα μεταδώσει το ΕΡΤ Sports 3.
Δείτε εδώ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.
