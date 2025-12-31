Ώρα και κανάλι των σημερινών αναμετρήσεων στο Κόπα Άφρικα

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η φάση των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (31/12), περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, δύο νωρίς το απόγευμα και ισάριθμες το βράδυ.

Στις 18:00 το Σουδάν αντιμετωπίζει την Μπουργκίνα Φάσο με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ Sports3 και την ίδια ώρα η Ισημερινή Γουινέα την Αλγερία από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 21:00, η Μοζαμβίκη θα αντιμετωπίσει το Καμερούν με μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 2 και την ίδια στιγμή η Γκαμπόν θα κοντραριστεί με την Ακτή Ελεφαντοστού, ματς το οποίο θα μεταδώσει το ΕΡΤ Sports 3.

Δείτε εδώ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Πηγή: Athletiko.gr