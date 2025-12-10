Μέσα στα… μέλια ο Τσιτσιπάς με τη νέα του σύντροφο - Το φιλί που «πρόδωσε» τον έρωτα

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στην προσωπική ζωή του Στέφανου Τσιτσιπά και, όπως όλα δείχνουν, ο Έλληνας τενίστας το απολαμβάνει στο έπακρο. Μετά το τέλος της πολύκροτης σχέσης του με την Πάολα Μπαντόσα, που τράβηξε πάνω της τα βλέμματα του παγκόσμιου τένις, ο Στέφανος φαίνεται πως βρήκε ξανά σταθερότητα και ηρεμία στο πλευρό της Αμερικανίδας τενίστριας Κρίστεν Τομς.



Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα τουρνουά, όμως η σχέση τους άρχισε να χτίζεται ουσιαστικά αμέσως μετά τον χωρισμό του Τσιτσιπά. Περίπου έξι μήνες τώρα, οι εμφανίσεις τους μαρτυρούν μια δεμένη, ισορροπημένη και ουσιαστική καθημερινότητα, μακριά από υπερβολές και θόρυβο. Πρόσφατα, οι κάμερες τούς εντόπισαν ξανά μαζί, αυτή τη φορά μετά από έναν χαλαρό αγώνα τένις που έπαιξαν ως ζευγάρι. Το τρυφερό φιλί τους στο πλάι του κορτ δεν χρειάστηκε πολλά για να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να επιβεβαιώσει ότι ο Στέφανος βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του.



Η μετάβαση πάντως δεν ήταν εύκολη. Η σχέση με τη Μπαντόσα είχε μπει σε δύσκολα μονοπάτια, ειδικά μετά το απογοητευτικό Wimbledon, όπου και οι δύο αποκλείστηκαν πρόωρα παρά την έντονη προετοιμασία τους. Η ψυχική και σωματική πίεση εκείνης της περιόδου φαίνεται πως επηρέασε καθοριστικά τη δυναμική τους, οδηγώντας τελικά στον χωρισμό.