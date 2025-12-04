Η εξομολόγηση της μητέρας του Τσιτσιπά: «Έμεινα άφωνη με όσα γράφει ο Στέφανος»

Η Τζούλια Σαλνικόβα μίλησε στο sports.ru για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αποκαλύπτοντας προσωπικές λεπτομέρειες για την πορεία και την κατάστασή του. Ο γιος της αντιμετώπισε προβλήματα στη πλάτη, αλλά απέφυγε το χειρουργείο χάρη σε φυσικοθεραπείες και ειδική θεραπεία που ακολούθησε στην Γερμανία.

Η μητέρα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα υπογράμμισε πόσο σημαντική υπήρξε η συνεργασία του Στέφανου με τον πατέρα του. Όπως είπε η ίδια κάθε προσπάθεια εξωτερικού προπονητή να αναλάβει μόνος την περίπτωση του γιου της απέτυχε, ενώ η καλύτερη απόδοση προέκυψε όταν δούλευε με τον πατέρα του και έναν βοηθό μαζί. Σχολίασε επίσης ότι η «παύση» του πατέρα από την προπονητική ομάδα ήταν χρήσιμη για την ωρίμανση και τη σταθερότητα του Στέφανου.

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , είπε ότι διαβάζοντας ορισμένες δημοσιεύσεις ή δηλώσεις του γιου της έμεινε με το στόμα ανοιχτό, ωστόσο η ίδια δεν προσπαθεί να τον επηρεάσει, ακόμη κι αν δεν συμφωνεί με όλα όσα λέει. Τέλος, η Σαλνικόβα εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον του Στέφανου, πιστεύοντας ότι με τη σωστή υποστήριξη από την οικογένεια μπορεί να επιστρέψει στην κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, παρά την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στον χώρο του τένις.