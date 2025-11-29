Το σύγχρονο τένις απαιτεί ενέργεια… πρωταθλητή: Τα επιστημονικά δεδομένα

Το σύγχρονο επαγγελματικό τένις δεν είναι απλώς εντυπωσιακές μάχες στο court. Πρόκειται για έναν απαιτητικό τρόπο ζωής που καταναλώνει ενέργεια σε μεγάλα επίπεδα. Αυτό αποκαλύπτει πρόσφατη επιστημονική έρευνα, η οποία καταγράφει με ακρίβεια το ημερήσιο ενεργειακό φορτίο επαγγελματιών τενιστών και παρουσιάζει αριθμούς πολύ υψηλότερους από τα συνηθισμένα πρότυπα του αθλητισμού.

Το δείγμα της έρευνας

Στη μελέτη συμμετείχαν 27 επαγγελματίες μονάδων, 10 άνδρες και 17 γυναίκες, όλοι με ενεργή παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη και καθημερινή προπόνηση στο UK National Tennis Centre.

Οι αθλητές φόρεσαν Actiheart monitors για 2 έως 5 ημέρες, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες έντονης προπόνησης – περίπου 9 sessions την εβδομάδα.

Πόσες θερμίδες «καίει» ένας επαγγελματίας τενίστας;

Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν:

Άνδρες: περίπου 4.708 kcal/ημέρα

περίπου Γυναίκες: περίπου 3.639 kcal/ημέρα

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τη συνολική ημερήσια ενεργειακή δαπάνη (TDEE) και όχι μόνο τις ώρες στο γήπεδο. Εντοπίστηκαν μάλιστα σημαντικές ατομικές αποκλίσεις, ακόμη και ανάμεσα σε αθλητές ίδιου φύλου και επιπέδου.

Το καθαρό κόστος της προπόνησης στο court

Άνδρες: ~613 kcal/ώρα

~613 kcal/ώρα Γυναίκες: ~456 kcal/ώρα

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται βάρη, αποθεραπεία, προθέρμανση, μετακινήσεις ή η υπόλοιπη καθημερινή δραστηριότητα.

Οι αθλητές καταγράφουν PAL (Physical Activity Level) περίπου 2.3, τιμή που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλή ενεργητική ζωή, επίπεδο που σπάνια συναντάται εκτός του επαγγελματικού αθλητισμού.

Η μελέτη υπογραμμίζει πως η διατροφική στρατηγική στο τένις δεν μπορεί να είναι πρόχειρη ή γενική. Απαιτείται ακριβής και εξατομικευμένος σχεδιασμός.

Ένας τενίστας 75 κιλών μπορεί να χρειαστεί 450–900+ γραμμάρια υδατανθράκων σε ημέρες έντονης προπόνησης.

Τι σημαίνει αυτό για το σύγχρονο tour

Η έρευνα επιβεβαιώνει πως: Η απόδοση δεν κρίνεται μόνο από τη φυσική κατάσταση και την τεχνική.

Πολλές φορές η κόπωση προέρχεται από ανεπαρκή ενεργειακή κάλυψη, όχι από «κακή φυσική κατάσταση».

Η διατροφή στο επαγγελματικό τένις αποτελεί πλέον εργαλείο απόδοσης, ισάξιο με τη φυσική προετοιμασία.

Novak Djokovic: The diet that propelled me to success pic.twitter.com/qLD7Rkt73x — Graham Bensinger (@GrahamBensinger) July 25, 2023

Συμπέρασμα

Το τένις του 2025 κρίνεται τόσο εκτός όσο και εντός court. Όσοι δεν καλύπτουν το πραγματικό ενεργειακό κόστος του αθλήματος, το πληρώνουν σε απόδοση, αποκατάσταση, τραυματισμούς και διάρκεια καριέρας.

Τα παραπάνω προέρχονται από πρόσφατη δημοσίευση στο International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, μία από τις κορυφαίες επιστημονικές πηγές στον τομέα της αθλητικής διατροφής.