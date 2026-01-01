Λάμψη στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των WAGS του πρωταθλήματος (pic)

Η πρώτη ημέρα του 2026 είναι γεγονός και οι WAGS του ελληνικού αθλητισμού εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Οι καλλονές σύζυγοι και σύντροφοι των αθλητών στο ελληνικό πρωτάθλημα γιόρτασαν την αλλαγή του έτους φορώντας τολμηρά, αλλά και classy φορέματα, συνταιριάζοντας την αποκαλυπτική και παιχνιδιάρικη διάθεση με την υψηλή αισθητική.

Το κόκκινο σύνολο της συζύγου του Γιάρμετσουκ

Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Χριστίνα Γιάρεμτσουκ γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, το οποίο αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της.

Η ξεχωριστή ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε στην Πορτογαλία για να γιορτάσει την αλλαγή του έτους με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη και ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο μικρής διάρκειας, στο οποίο αγκαλιάζει τον αγαπημένο της. Την ανάρτηση συνοδεύουν ευχές για ένα ευχάριστο και δημιουργικό 2026.

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού (02/01, 21:15) στις εγκαταστάσεις του Telekom Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της EuroLeague. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους παίκτες του «τριφυλλιού» να γιορτάσουν την αλλαγή του έτους.

Ο Τσέντι Οσμάν, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο Κέντρικ Ναν, ο Τζέριαν Γκραντ, καθώς και ο Τι Τζέι Σορτς συγκεντρώθηκαν σε πολυτελές κατάστημα εστίασης με τις οικογένειές τους για να υποδεχθούν το 2026 και οι φωτογραφίες με τις εμφανίσεις των συντρόφων και των συζύγων τους δεν απογοήτευσαν.

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν στο πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν. Instagram @blen_kiya

Η εντυπωσιακή σύζυγος του Ροντινέι

Ο Ροντινέι γιόρτασε την αλλαγή του έτους οικογενειακά, με την σύζυγό του, Νίνα να επιλέγει ένα σύνολο σε λευκές και ασημί αποχρώσεις, που τονίζει τα τατουάζ στα χέρια, αλλά και το εντυπωσιακό της μπούστο.