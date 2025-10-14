Η Μπαντόσα χώρισε με τον Τσιτσιπά και δείχνει πιο... καυτή από ποτέ

Η 27χρονη πρωταθλήτρια κάνει αυτή την περίοδο ένα διάλειμμα από το τένις, αφού αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα της για τον γύρο των «32» στο China Open λόγω τραυματισμού τον περασμένο μήνα.



Χώρισε επίσης με τον σύντροφό της Στέφανο Τσιτσιπά νωρίτερα φέτος, αφού και οι δύο είχαν αποχωρήσει νωρίς στο Γουίμπλεντον.



Η Μπαντόσα, πάντως, δείχνει πιο ανέμελη και πιο εντυπωσιακή από ποτέ κάνοντας διακοπές με οικογένεια και φίλους στο Μπαλί.



Έτσι κι αλλιώς, η Ισπανίδα σταρ εντυπωσιάζει τακτικά τους θαυμαστές της, που φτάνουν το 1,2 εκατ. ακολούθους, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram.



Και το έκανε ξανά τώρα ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες με μπικίνι για να ανεβάσει τους σφυγμούς όσων την ακολουθούν και όχι μόνο.





Σε μια φωτογραφία, η Μπαντόσα πόζαρε δίπλα σε έναν καταρράκτη φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι.



Και σε μια άλλη, επέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της φορώντας ένα καφέ μπικίνι ενώ έκανε ηλιοθεραπεία δίπλα στην πισίνα.



Ανέβασε επίσης φωτογραφίες από την προπόνηση με φίλους και την εξερεύνηση μιας κοντινής πόλης,



Σε λεζάντα δίπλα στην ανάρτηση, έγραψε ότι οι διακοπές της «την θεράπευσαν» μετά από μερικούς δύσκολους μήνες.



«Τα μέρη και οι άνθρωποι σε θεραπεύουν, και αυτή ήταν μια από αυτές τις φορές. Τι καταπληκτικό ταξίδι με την ομάδα μου για μια ζωή. Σας αγαπώ παιδιά. Υ.Γ.: Η Ινδονησία έκλεψε την καρδιά μου» έγραψε.



Ο χωρισμός Μπαντόσα-Τσιτσιπά

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάολα Μπαντόσα δεν είναι ζευγάρι από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού.



Τον λόγο του χωρισμού τους αποκάλυψε το ισπανικό περιοδικό «Hola», επικαλούμενο πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο χωρισμός ήρθε ήρεμα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο και για τους δύο αθλητές:



«Ο χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον και όλα έπεσαν πάνω τους. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις καριέρες τους με τους τραυματισμούς που υπέστησαν και αυτό επηρέασε τη σχέση τους.



Δεν είναι, φυσικά, καλά. Είναι φυσιολογικό για κάθε ζευγάρι που χωρίζει. Ξεκίνησαν καλά τη χρονιά και τα όνειρά τους έχουν διαλυθεί. Είναι ένας υγιής χωρισμός και δεν εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα ή επιρροές από τις οικογένειες, όπως έχει ξεκινήσει να ακούγεται».





Επισημαίνεται ακόμη ότι οι δύο τενίστες «προσπάθησαν πολύ να λειτουργήσει η σχέση τους, αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα φαντάσματα από το παρελθόν επέστρεψαν με τους τραυματισμούς που υπέστησαν. Πρόκειται για έναν χωρισμό ανάμεσα σε ενήλικες που αγαπούν πολύ ο ένας τον άλλο και αυτή ήταν μια ώριμη απόφαση που έλαβαν».