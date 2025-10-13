Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία: Έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ

Το Πράσινο Ακρωτήρι, του γνώριμου στο ελληνικό κοινό, Γκάρι Ροντρίγκες, από τις θητείες του σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα, έγραψε μια από αυτές τις ιστορίες που θα μνημονεύονται για χρόνια, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ. Η επιτυχία αυτή έχει διπλή σημασία, καθώς το καθιστά τη δεύτερη μικρότερη χώρα παγκοσμίως, με πληθυσμό περίπου 550.000 κατοίκους, που καταφέρνει ένα τέτοιο επίτευγμα, μετά την Ισλανδία το 2018.

Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro 🤩🤩#sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025

Η θριαμβευτική πορεία στα προκριματικά

Η εξασφάλιση του «χρυσού» εισιτηρίου ήρθε μετά από μια θριαμβευτική πορεία στα προκριματικά. Το Πράσινο Ακρωτήρι επικράτησε με 3-0 του Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του, συγκεντρώνοντας συνολικά 23 βαθμούς. Άφησε πίσω του το Καμερούν, το οποίο τερμάτισε δεύτερο με 19 βαθμούς.

Το σπουδαίο αυτό ιστορικό επίτευγμα, για ένα νησιωτικό κράτος της Δυτικής Αφρικής, πανηγυρίστηκε με πρωτοφανή τρόπο. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, γιορτάζοντας την ιστορική στιγμή που φέρνει τη χώρα τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

👨🏫 With the population of just 593,149 people, 🇨🇻 Cabo Verde have become the SECOND SMALLEST nation EVER to participate at the World Cup!



The smallest still remains - 🇮🇸 Iceland (332,000)! pic.twitter.com/n8mRpTzjx7 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 13, 2025

Οι 22 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο τους

Με την πρόκρισή του, το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η 22η ομάδα που κλείνει τη θέση της στο Μουντιάλ του 2026. Μέχρι στιγμής, οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους είναι οι εξής: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς (ως διοργανώτριες), Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία, Μαρόκο, Γκάνα, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία και πλέον το Πράσινο Ακρωτήρι.