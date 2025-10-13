Το Σαν Μαρίνο μπορεί να ελπίζει για το Μουντιάλ - Το απίστευτο σενάριο που προϋποθέτει πολλά γκολ

Το Σαν Μαρίνο είναι το μικρότερο κράτος στην λίστα της UEFA, και κατά κοινή ομολογία η πιο αδύναμη ποδοσφαιρικά χώρα στην Ευρώπη.

Η μικρή αυτή χώρα έκανε την πρώτη της νίκη 34 χρόνια μετά το πρώτο της επίσημο παιχνίδι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν νίκησε το Λίχτενσταϊν στο UEFA Nations League, και μάλιστα, ότι ποδοσφαιρική επιτυχία - νίκη έχει η ομάδα την έχει κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Στα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου βρίσκεται στον Όμιλο Η’, το Σαν Μαρίνο, της οποίας η ομάδα αποτελείται κυρίως από ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχει ηττηθεί και στα επτά παιχνίδια της, έχοντας δεχθεί 32 γκολ και σκοράρει μόλις ένα.

Στον όμιλο αυτό γνώρισε πολύ βαριά ήττα από την Αυστρία με 10-0, ενώ λύγισε και από την Κύπρο με 4-0 το περασμένο Σάββατο (11/10). Παρόλα αυτά αν σας λέγαμε οτί οι ελπίδες του Σαν Μαρίνο για ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, παραμένουν ζωντανές θα γελούσατε. Και όμως υπάρχουν πιθανότητες και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα παράδοξο σενάριο στην τελευταία αγωνιστική.

Οσα πιο πολλά φάει τόσο το καλύτερο

Να εξηγήσουμε. Οι ελπίδες υπάρχουν γιατί οι κανονισμοί αναφέρουν ότι οι τέσσερις νικητές των ομίλων του Nations League 2024/25, οι οποίοι δεν έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή στα Playoffs ως νικητές ομίλων ή φιναλίστ, έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω της διαδρομής του Nations League.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται και το Σαν Μαρίνο, καθώς στην προηγούμενη έκδοση του Nations League νίκησε το Λίχτενσταϊν και το Γιβραλτάρ στον πρώτο όμιλο της League D. Βέβαια για να έχει πραγματικά ελπίδες συμμετοχής στα Playoffs, θα πρέπει η Ρουμανία, που ήταν νικήτρια του δευτέρου ομίλου του Nations League, να προκριθεί απευθείας στα play-offs ως δεύτερη στον όμιλό της στα προκριματικά του Μουντιάλ.

We've warned about it on Thursday, but now it's even more likely to happen.



If 🇧🇦 BiH do not beat 🇷🇴 Romania, it will be in 🇸🇲 San Marino's best interest to LOSE to 🇷🇴 Romania last matchday by AS MANY GOALS AS POSSIBLE to maximize their chances of reaching WC playoffs via UNL.… pic.twitter.com/NSJHgRxSwb — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Και η ειρωνεία είναι η εξής. Το Σαν Μαρίνο μπορεί να «βάλει το χεράκι της» για να συμβεί αυτό. Αυτό γιατί εφόσον οι Ρουμάνοι πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό στο προτελευταίο τους παιχνίδι με τη Βοσνία, τότε η διαφορά τερμάτων θα μπορούσε να κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στον όμιλο Η’. Και την τελευταία αγωνιστική (18/11, 21:45), η Ρουμανία θα υποδεχθεί το Σαν Μαρίνο και σε αυτό το σενάριο, το συμφέρον των φιλοξενουμένων θα ήταν να χάσουν με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανό το απίθανο όνειρο της πρόκρισης μέσω του Nations League.